Di Zeo y Mauro Martín amenazaron con viajar a Lima

25/02/2018 -

Rafael Di Zeo y Mauro Martín, sindicados como los líderes de la barrabrava de Boca, amenazaron con viajar ‘igual’ a Perú, para el partido del jueves contra Alianza Lima, en la fecha 1 de la Copa Libertadores, a pesar de la decisión de la dirigencia xeneize de no concurrir y porque pidieron a los hinchas que tampoco lo hagan dado el excesivo precio de venta de las entradas.

‘Bueno, acá estamos en Buenos Aires, nos vemos en Perú el primero de marzo, saludos a la peña Julio Meléndez’, arrancó Di Zeo en el mensaje filmado, en video y que fuera subido a distintas redes sociales, en relación al juego que abrirá el Grupo H.

Martín sostuvo que van a ir ‘igual’ aunque ‘no’ los dejen, y Di Zeo remarcó lo mismo, a pesar que ‘no quieran’, en una imagen en la que se los ve a ambos abrazados.

La decisión de los líderes de ‘la 12’ va en contra de lo que declaró a los medios hace 48 horas el presidente del club, Daniel Angelici, quien adelantó la decisión de que no viajar debido al excesivo precio de las entradas que fijo el Alianza Lima, que además se negó a bajarlas ante el pedido para que lo hicieran.

‘No vamos a viajar. Decidimos que Boca no va a viajar. Ningún dirigente lo hará. No vamos a retirar ninguna entrada porque no aceptamos ni queremos dejar como precedente que no nos den populares’, apuntó el ‘Tano’ Angelici.

Boca integra la zona H junto con Alianza Lima (Perú), Palmeiras (Brasil) y el Junior (Colombia).

Situación

Vale recordar que en la Argentina tanto Di Zeo como Martín tienen prohibido el acceso a los estadios. El derecho de admisión se les aplicó en abril de 2017 y por el término de dos años.

Además de ellos, tampoco pueden ingresar Luis César Arrieta; Christian Leonardo Robledo; Carlos Cristian Santa Cruz; Eduardo Alberto Trípodi; Carlos Sebastián Maciel; Antonio Orlando Viñales; Ariel Maximiliano Pinazzi; Miguel Ángel De Santis; Gustavo Alberto Iglesias y Eduardo Elías Aballay. ¿Viajarán todos a Lima?.