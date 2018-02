Fernando De la Rúa no pagará ganancias

25/02/2018 -

El ex-presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, no tendrá los descuentos del Impuesto a las Ganancias sobre la pensión vitalicia que cobra por haber estado al frente del Poder Ejecutivo del país, en el periodo comprendido entre 1999 y 2001. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación que concluyó que a De la Rúa no se le puede retener esa contribución, dado que la Cámara señaló que una ley equipara la situación de los ex presidentes con la de los jueces de la Corte.