All Boys le propinó la segunda derrota consecutiva a Mitre

25/02/2018 -

Por la 16ª fecha del Nacional B, Mitre perdió en condición de local ante All Boys por 2 a 1, en lo que significó su segunda derrota consecutiva tras su caída en Mar del Plata la semana pasada. El elenco dirigido por "Cacho" Sialle, no supo aprovechar su mejor momento y se durmió en defensa en momentos clave.

El partido, comenzó parejo con el local intentando controlar las acciones ante un equipo que necesitaba imperiosamente una victoria para engrosar el promedio y salir del fondo, que no lo dejó jugar cómodo en los primeros 30 minutos. En este marco, All Boys pegó primero a los 14 de la primera parte a través de Federico Gino. Los últimos quince minutos antes del descanso, Mitre se acomodó en el campo y tuvo situaciones pero no pudo aprovecharlas.

Ya en el complemento, la necesidad de empatar obligó al Auri a salir a buscarlo y así logró controlar el balón y las acciones. A los 25 minutos, Joaquín Quinteros se la llevó tras una serie de enganches y puso el 1 a 1.

En el mejor momento de los del 8 de Abril, un contragolpe finalizó con una buena definición de Guerra que, por izquierda y tras dejar atrás a su marcador, remató cruzado y puso el 2 a 1 definitivo para All Boys a diez minutos del final.

De esta forma, los de Floresta consiguieron un valioso triunfo en el debut de Mariano Ferrero como entrenador y sueñan con la permanencia.

Por su parte Sialle deberá corregir errores para levantar cabeza y evitar el tener que mirar de reojo la tabla de los promedios.