CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Febrero 2018

A LAS 19.00 PRIMERA CITA

26/02/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.40 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

00.00 HOUSE OF CARDS


TELEVISIÓN PÚBLICA



CANAL 9

12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA 1

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DULCE Y SALADO

14,00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15,00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

ALL BOYS

17.00 ESTUDIO ABIERTO 2

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 BÁSQUET POR EL 14: ALTE

BROWN VS. HURACÁN (FEM)

20,30 DALE FERRO

21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO 1


CANAL 4

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA

ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL

A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.38 AMOR EN JUEGO

08.42 LA ENVIDIA MATA

10.34 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉ-

ROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!

12.04 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS

13.44 AMIGOS CON DINERO

15.25 EL SECRETO DE ADALINE

17.36 PASIÓN DE GUERRA

19.51 AMOR A SEGUNDA VISTA

21.45 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

TCM

07.03 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.19 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

13.03 ETERNAMENTE AMIGAS

15.20 FILADELFIA

17.36 CUESTIÓN DE HONOR

20.11 HALCONES DE LA NOCHE

22.00 CRUISING

23.56 PODER ABSOLUTO

TNT

06.00 LILO & STITCH 2. EL EFECTO DEL DEFECTO

07.13 A CUALQUIER PRECIO

09.02 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO

11.28 EL DILEMA

13.30 GRANDES HÉROES

15.27 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

18.18 MALÉFICA

20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2

00.09 EX MACHINA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

12.00 GRIMM

12.55 CHICAGO P.D.

13.45 IT TAKES A KILLER

14.15 KUNG FU PANDA

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 CHICAGO FIRE

22.00 CHICAGO MED

23.00 EL VUELO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE

09.15 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN.

COMO CAÍDO DEL CIELO

11.05 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN.

UN CÚMULO DE PROBLEMAS

11.45 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN.

UN CÚMULO DE PROBLEMAS

12.55 FULLSCREEN

13.25 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS

13.30 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS

16.10 ¿CONOCEN A JOE BLACK?

20.00 LA TEORÍA DEL TODO

22.35 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE

LOS DESAHUCIADOS


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE, CIUDAD

CAPITAL)

EL 2 DE MARZO, A LAS 22, CLAUDIO

ACOSTA PRESENTARÁ “HERENCIA

Y REZABAILE”, SU ÚLTIMA

PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA.

UNA REALIZACIÓN DONDE,

FIEL A SU ESTILO, GRABÓ TEMAS

CON GRAN COMPROMISO

SOCIAL.

PLAZA LIBERTAD

(LIBERTAD E INDEPENDENCIA)

+MARTES Y JUEVES, DE 19.30 A

21, TALLER LIBRE Y GRATUITO

DE DANZAS FOLCLÓRICAS CON

ADELA DE SAAVEDRA Y MIGUEL

SERRANO.

FÓRUM

(PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, JUNIOR

EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ

CON EL CAPITÁN TOPA.

LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO

25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.

COM.


CINES

SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

26/02 - 28/02 18:30 (Cast) 21:50

(Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

(2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

26/02 - 28/02 - 16:45 (Cast) 19:15

(Subt)

THE POST (2D):

DRAMA, HISTORICA (ATP)

HOY AL 28/02 - 22:20 (Subt) 00:55

(Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA , DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 28/02 19:15 (Cast) 22:15

(Subt) 00:50 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO

(2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

26/02 - 28/02 - 16:40 (Subt)

EL CAVERNÍCOLA (2D): ANIMACIÓN

(ATP)

26/02 - 28/02 - 16:00 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

HOY AL 28/02 18:00 (Cast) 22:20

(Subt) 00:20 (Subt)

EL ROBO PERFECTO (2D):

POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 28/02 18:45 (Cast) 22:00

(Subt) 00:45 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

26/02 - 28/02 - 16:30 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 3D 20:20- (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 17:00- 22:30- (TODOS

LOS DÍAS)

LA FORMA DEL AGUA APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00- 23:00- (TODOS

LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 18:00 - 20:50 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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