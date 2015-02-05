CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de Febrero 2018
A LAS 19.00 PRIMERA CITA
Por El Liberal
26/02/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 KARA PARA ASK
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
00.40 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
00.00 HOUSE OF CARDS
TELEVISIÓN PÚBLICA
CANAL 9
12.00 TELENUEVE AL MEDIODÍA
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.25 CONFRONTADOS
15.30 TODAS LAS TARDES
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA 1
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 DULCE Y SALADO
14,00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15,00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
ALL BOYS
17.00 ESTUDIO ABIERTO 2
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 BÁSQUET POR EL 14: ALTE
BROWN VS. HURACÁN (FEM)
20,30 DALE FERRO
21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO 1
CANAL 4
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA
ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL
A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.38 AMOR EN JUEGO
08.42 LA ENVIDIA MATA
10.34 LAS AVENTURAS DE LOS SUPERHÉ-
ROES DE MARVEL. ¡COMBATE SOBRE HIELO!
12.04 MIS PEQUEÑOS INQUILINOS
13.44 AMIGOS CON DINERO
15.25 EL SECRETO DE ADALINE
17.36 PASIÓN DE GUERRA
19.51 AMOR A SEGUNDA VISTA
21.45 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
TCM
07.03 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.27 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.19 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
13.03 ETERNAMENTE AMIGAS
15.20 FILADELFIA
17.36 CUESTIÓN DE HONOR
20.11 HALCONES DE LA NOCHE
22.00 CRUISING
23.56 PODER ABSOLUTO
TNT
06.00 LILO & STITCH 2. EL EFECTO DEL DEFECTO
07.13 A CUALQUIER PRECIO
09.02 EL PRÍNCIPE DEL DESIERTO
11.28 EL DILEMA
13.30 GRANDES HÉROES
15.27 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
18.18 MALÉFICA
20.01 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
00.09 EX MACHINA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
12.00 GRIMM
12.55 CHICAGO P.D.
13.45 IT TAKES A KILLER
14.15 KUNG FU PANDA
16.00 GRIMM
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 CHICAGO FIRE
22.00 CHICAGO MED
23.00 EL VUELO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE
09.15 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN.
COMO CAÍDO DEL CIELO
11.05 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN.
UN CÚMULO DE PROBLEMAS
11.45 UN MISTERIO PARA AURORA TEAGARDEN.
UN CÚMULO DE PROBLEMAS
12.55 FULLSCREEN
13.25 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS
13.30 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS
16.10 ¿CONOCEN A JOE BLACK?
20.00 LA TEORÍA DEL TODO
22.35 DALLAS BUYERS CLUB. EL CLUB DE
LOS DESAHUCIADOS
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE, CIUDAD
CAPITAL)
EL 2 DE MARZO, A LAS 22, CLAUDIO
ACOSTA PRESENTARÁ “HERENCIA
Y REZABAILE”, SU ÚLTIMA
PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA.
UNA REALIZACIÓN DONDE,
FIEL A SU ESTILO, GRABÓ TEMAS
CON GRAN COMPROMISO
SOCIAL.
PLAZA LIBERTAD
(LIBERTAD E INDEPENDENCIA)
+MARTES Y JUEVES, DE 19.30 A
21, TALLER LIBRE Y GRATUITO
DE DANZAS FOLCLÓRICAS CON
ADELA DE SAAVEDRA Y MIGUEL
SERRANO.
FÓRUM
(PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, JUNIOR
EXPRESS, EN VIVO, SE PRESENTARÁ
CON EL CAPITÁN TOPA.
LAS ENTRADAS ESTÁN EN VENTA
EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO
25 DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.
COM.
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
26/02 - 28/02 18:30 (Cast) 21:50
(Subt)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
(2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)
26/02 - 28/02 - 16:45 (Cast) 19:15
(Subt)
THE POST (2D):
DRAMA, HISTORICA (ATP)
HOY AL 28/02 - 22:20 (Subt) 00:55
(Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA , DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 28/02 19:15 (Cast) 22:15
(Subt) 00:50 (Subt)
TODO EL DINERO DEL MUNDO
(2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
26/02 - 28/02 - 16:40 (Subt)
EL CAVERNÍCOLA (2D): ANIMACIÓN
(ATP)
26/02 - 28/02 - 16:00 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
HOY AL 28/02 18:00 (Cast) 22:20
(Subt) 00:20 (Subt)
EL ROBO PERFECTO (2D):
POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 28/02 18:45 (Cast) 22:00
(Subt) 00:45 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
26/02 - 28/02 - 16:30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
PANTERA NEGRA APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 3D 20:20- (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 17:00- 22:30- (TODOS
LOS DÍAS)
LA FORMA DEL AGUA APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00- 23:00- (TODOS
LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS
LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 18:00 - 20:50 (TODOS
LOS DÍAS)