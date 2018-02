Depresión posparto en las mujeres (última parte)

26/02/2018 -

TRATAMIENTO

Los profesionales de la salud mental planificarán conjuntamente con la mujer la mejor estrategia de intervención entre los posibles tratamientos realizados por los neuropsicólogos actuantes. Los expertos insisten en que es importante saber que la depresión posparto precisa de un tratamiento adecuado para remitir y que debe ser tratada con psicoterapia y/o con fármacos cuando así lo indique el profesional. La medicación antidepresiva es un recurso a considerar cuando el proceso psicoterapéutico no avanza y el grado de sufrimiento no mejora o empeora. En ese caso, se deben indicar antidepresivos compatibles con la lactancia. También es un recurso necesario cuando se detecta que existe ideación autolítica (presencia persistente de ideas encaminadas al suicidio) o aparecen síntomas psicóticos. En dichos casos se necesitará de atención neuropsicológica y psiquiátrica. La AEPP (Asociación de Especialistas en Psicología Perinatal) define los siguientes tratamientos para la depresión posparto: Psicoterapia Neuropsicológica: reconocido como el tratamiento más eficaz y menos invasivo en caso de depresión. La lactancia materna: mejora el vínculo entre la madre y el bebé, fomenta la autoestima de la madre y sus competencias, tanto a nivel de cuidado como emocionales, y disminuye la ansiedad. Terapia farmacológica: en casos estrictamente necesarios y bajo seguimiento del médico psiquiatra. Es importante saber que en el caso de requerirse la administración de fármacos existe un amplio grupo compatibles con la lactancia materna. La supresión de la lactancia materna debería ser siempre la última opción. La lactancia materna debe ser considerada como un instrumento terapéutico dentro del tratamiento de la depresión posparto y en otros trastornos psicopatológicos en el puerperio, dados los beneficios que reporta tanto para la madre como para el bebé. También se conoce y se ha investigado que amamantar facilita la adaptación a la maternidad y la crianza, favorece el vínculo materno-filial y tiene un efecto ansiolítico.

EVOLUCIÓN Socialmente, parece que nos cuesta admitir sentimientos negativos acerca de la maternidad. Pero lo cierto es que el bebé, en su situación de dependencia total, muchas veces no corresponde totalmente con la situación ideal creada; puede que llore inconsolablemente, que no se agarre del pecho como a la madre le gustaría, no se duerme cuando la mujer está agotada de ser madre las 24 horas del día, sin tiempo ni descanso para ella… El bebé, además, solo puede comunicarse a través del llanto y esto causa desconsuelo en los padres. La depresión posparto es más frecuente de lo que creemos, pero suele estar subestimada. Cuando las madres expresan sentimientos como miedo, vulnerabilidad, tristeza, etc. pueden sentirse asustadas y alarmar a la gente de su entorno. Es recomendable poder observar con atención todos los síntomas y el estado anímico para que no vaya degenerando en una depresión puerperal, como la conocemos a la patología los neuropsicólogos. Cuando tenemos la capacidad de comprender lo que está ocurriendo en este momento de nuestras vidas, cuando disponemos de herramientas para interactuar con los acontecimientos en el puerperio y si logramos dar sentido a lo que la vida nos trae en este momento, entendiendo el sentido más profundo del entero proceso de la maternidad, entonces podremos vivir el puerperio de forma activa y con más salud”. Es como lo veo y lo tomo como conclusión como especialista neuropsicólogo en la dimensión que toma la maternidad para una mujer, su marido y su familia y todo su entorno.

PREVENCIÓN

Desde la Asociación de Especialistas en Psicología Perinatal (AEPP) coinciden en que estar acompañada por una o más personas de confianza suele producir una mejoría sintomática en breve tiempo en la mujer con síntomas de depresión posparto. La madre necesita de su entorno familiar más cercano, que la ayude a construir el vínculo idóneo con su hijo, que ambos necesitan, y sin interferencias negativas y generándole confianza para que pueda ser capaz de aprender y entender lo que necesita su bebé; reforzando así el vínculo amoroso. En este sentido, decimos que es muy contraproducente que se le cuestione o insinúe que no cuida como debería a su bebé. De hecho, la depresión posparto se da sobre todo en el primer hijo. Las reuniones entre madres y sus bebés (reuniones de posparto, talleres de apoyo a la lactancia, grupos presenciales y virtuales de crianza, etc.) facilitan el establecimiento de redes sociales de apoyo para la madre y la joven familia, promoviendo su estado general de salud. Por otro lado, es altamente recomendable incluir a la pareja en las sesiones de psicoterapia, ya que cuando la pareja acepta participar, la situación mejora rápidamente, puesto que aquí también se consideran las ansiedades de él mismo como padre y se consigue mejorar la comprensión y la empatía entre la pareja”. De esta forma, se consolidan los vínculos entre los padres, que son la base de la familia que se está empezando a construir”. El hombre, cuando se convierte en padre, también sufre una crisis como hombre y a veces tiene dificultades para asumir su rol paterno. A veces, puede erróneamente delegar en su mujer toda la responsabilidad, situándose más bien en el papel del hijo mayor. Aunque también puede ocurrir, que la madre se muestre irritable ante la inexperiencia y limitaciones del progenitor y que ahora no tolere ciertas situaciones. En el posparto hace falta un padre que acepte perder la exclusividad y sepa cuidar de esa madre y su hijo con comprensión. Fomentar un mejor vínculo entre madre y bebé a través del contacto estrecho, con técnicas como el masaje infantil, o mediante la voz y el movimiento, esto es, el canto al bebé o el movimiento de la danza. Está comprobado, además, que luz del sol y las salidas al aire libre a diario mejoran también el estado general de la madre.