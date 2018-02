Una niña de 11 años fue a comprar pan y la hallaron muerta en la casa del vecino

26/02/2018 -

La mamá de Camila Borda (11) se presentó antes de las 16 de ayer ante la Policía de Junín porque no encontraba a su hija. Los agentes la acompañaron a buscarla por el barrio. La encontraron en la casa de un vecino: había sido asesinada. Según fuentes de la investigación, Camila había salido a comprar el pan en bicicleta al mediodía y no volvió a su casa, por lo que su mamá se preocupó y fue hasta la comisaría. Cuando los agentes y la mujer salieron a buscar a la nena por las calles del bario fueron los propios vecinos quienes indicaron una quinta en particular: la que está ubicada en Arias al 1500, del barrio Ricardo Rojas. Cuando la policía irrumpió en el lugar señalado por los vecinos, el cuidador de la finca se mostró muy nervioso. Por eso, los agentes decidieron ingresar a la quinta. Una vez en el interior de la vivienda, hallaron el cuerpo de la nena en el baño de la planta alta, según las fuentes. "Estaba vestida, adentro de la bañera: tenía una bolsa en la cabeza y un cable o soga en el cuello", detallaron. El sospechoso, identificado por la policía como José Carlos Varela, un changarín de 40 años que hace cuatro meses cuidaba el lugar, fue detenido y está alojado en una dependencia policial de la zona. "No negó el crimen", indicaron las fuentes. Enardecidos por el hecho, los vecinos incendiaron un móvil policial y marcharon por la ciudad bonaerense.