Secuestraron más de 1.500 litros de orina depositados en un galpón

26/02/2018 -

Un galpón ubicado en la Banda del Río Salí, Tucumán, fue clausurado después de que en una inspección se encontraran alrededor de 1.500 litros de orina almacenados en bidones. Aparentemente se iban a vender a laboratorios de Buenos Aires para desarrollar tratamientos contra la infertilidad. De acuerdo con lo informado por el inspector de la Secretaría de Trabajo de la vecina provincia, Gustavo Arrieta, se decidió realizar la inspección luego de que los vecinos denunciaran el mal olor de la zona. "El lugar funcionaba en condiciones insalubres. Si bien lo que estaban haciendo es un negocio legal, realizado por laboratorios y con fines medicinales, el problema eran las condiciones en las que se estaban realizando y los métodos usados", afirmó Arrieta según lo reflejó en un informe el diario tucumano La Gaceta. El inspector explicó que a raíz de las falta de controles en la orina y del equipamiento necesario para su almacenamiento "se podría haber infectado toda la zona; es una amenaza muy grande al medio ambiente y a las personas que viven en la zona. Al no estar sometida a controles, podría tener sífilis o cualquier enfermedad". Federico Soria, de la Secretaría de Trabajo, comentó que el motivo de la clausura se debe a que "el galpón no cuenta con las condiciones para la actividad. Se incumplen las leyes de Higiene y Seguridad y de Riesgo de Trabajo. No hay contrato de afiliación". Además "hay residuos patológicos y no existen los más mínimos elementos de trabajo". Según el informe policial, como consecuencia de la magnitud de los hallazgos, se realizó un operativo esa noche con el fin de desalojar el lugar y esclarecer los hechos. Allí participó el personal de Criminalística, del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), del Laboratorio Toxicológico de la Institución, Policía Federal Argentina, Dirección de Delitos Rurales y Ambientales de la Institución; de Gendarmería Nacional, y también agentes de las policías federal y provincial. Se secuestraron alrededor de 300 bidones de cinco litros cada uno, todos conteniendo orina que, en base a lo informado por un trabajador de ese galpón, iban a ser trasladados hacia Buenos Aires en un flete, para luego ser distribuidos a Europa y algunos países asiáticos. Miguel Gómez, un trabajador del galpón, deslizó que el lugar lleva funcionando alrededor de cuatro años y que son más de 30 los empleados que están "en negro", uno de ellos de 17 años. Gómez también contó que la empresa contaba con un circuito de recolección de la orina, con un sistema de transporte e incluso con promotoras que iban domicilio por domicilio buscando dadores. "Hay cuatro camiones; cada uno tiene asignadas dos zonas, las que recorren a diario en busca de los bidones de cinco litros de orina; que previamente habían entregado a los voluntarios", explicó Gómez. Dentro del galpón había contenedores con cámara de frío, los cuales se cargaban a diario y cada cuatro días un flete los buscaba y los llevaba a Buenos Aires. "Del traslado se hacía cargo el laboratorio; no sé cómo son los controles en las rutas", manifestó Gómez. El empleado aseguró que el negocio no se realizaba únicamente en la Banda del Río Salí sino también en otras ciudades de la provincia, como Yerba Buena, Aguilares y San Miguel de Tucumán. "Sólo es orina, pero actuaron como si traficáramos órganos".