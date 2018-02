Legalización del aborto: Negri confirmó que darán el debate en el Congreso

26/02/2018 -

El presidente del interbloque de diputados de Cambiemos, el radical Mario Negri, confirmó que se dará el debate sobre la legalización o no del aborto en la Cámara baja, pero "no a las apuradas"; de esta manera, sepultó la posibilidad de una sesión especial el 8 del mes próximo.

"Somos una fuerza que no va a eludir el debate. Reconocemos que se trata de un tema complejo, que lleva muchos años de discusión y que cruza aspectos no sólo de la salud pública, sino también convicciones personales y religiosas. No hay que esconder la cuestión del aborto debajo de la alfombra, al contrario: hay que dar la discusión, pero con seriedad y con responsabilidad, conjugando todos los factores en juego, tanto desde el punto de vista sanitario como de los valores", enfatizó el diputado radical en diálogo con el diario La Nación.

Consultado si Cambiemos participará de la sesión especial que el kirchnerismo convocaría para discutir el tema el próximo 8 de marzo, respondió: "Durante 12 años de gestión kirchnerista este tema estuvo clausurado por el rechazo de (la expresidenta) Cristina Kirchner a la ley. Ahora nos quieren apurar con una sesión especial. No vamos a obstruir el debate sino que vamos a seguir el procedimiento legislativo normal, que arranca con la discusión en las comisiones que corresponden. Este es un tema que cruza de manera transversal a todas las fuerzas políticas, no se trata de ver quién primerea a quién. Es una problemática que debe abordarse con seriedad, no a las patadas".

Acerca de sí tiene una posición sobre si el aborto debe legalizarse o no, Negri fue contundente: "Soy jefe del interbloque de Cambiemos, tengo una responsabilidad y prefiero no adelantar posición. Tampoco conozco el proyecto que se quiere debatir. Primero hay que conocer a fondo la problemática y, por los datos objetivos que se conocen en términos de salud pública, el 45% de los padres adolescentes no planificó su embarazo, mientras que hace dos años, 50 mujeres murieron por embarazos terminados en aborto. Es un tema que afecta sobre todo a adolescentes y mujeres muy humildes. Pero reitero: no es sólo un problema de salud pública, es mucho más complejo. Por eso queremos abordarlo con la mayor seriedad".

Por otra parte, al ser requerido si era cierto que el Poder Ejecutivo, este año, no enviará demasiados proyectos de ley al Congreso, dijo: "Nosotros mantenemos reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo para coordinar la agenda legislativa".