Domínguez: "Negar el debate no le hace bien a la sociedad"

26/02/2018 -

El ex diputado nacional justicialista, Julián Domínguez, advirtió que la discusión de la despenalización del aborto en el país puede convertirse en una cuestión distractiva, al cuestionar la urgencia planteada por distintos sectores para que se trate en el Parlamento.

"A veces estas discusiones actúan como temas distractivos de temas más de fondo de la sociedad", sugirió Domínguez en declaraciones formuladas a Radio Mitre.

No obstante, el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Cristina Kirchner dijo que "negar este debate no le hace bien a la sociedad", pero remarcó que "también hay muchos temas más urgentes que requieren una solución".

"No se puede desconocer que ha crecido la mortalidad materna a instancia de los abortos no sanitarios y está claro que eso tiene que ver con la pobreza", señaló.

En este contexto, Domínguez expresó su oposición a que este debate "se transforme en una cuestión binaria: a favor o en contra".

"Como se sabe, yo defiendo personalmente la vida desde concepción en consonancia con lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica al que la Argentina está suscripta constitucionalmente", resaltó.

Por último, el ex diputado recordó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "siempre sostuvo la posición del derecho a la defensa de la vida’.