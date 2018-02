Niños: ¿cuándo deben iniciar su preparación para volver a clases?

Fotos PREPARACIÓN. Los chicos deben alistarse desde ahora en sus casas para "ir tomando ritmo".

Notas Relacionadas

Pronostican un lunes agradable con una máxima de 32º

26/02/2018 -

El inicio del ciclo lectivo genera diversas sensaciones entre los alumnos, los docentes y los padres. Mientras algunos chicos están ansiosos por volver a clases, a otros les está costando asimilar que el próximo lunes ya deben retomar las actividades anuales.

Es que, si bien los docentes ya volvieron el lunes pasado, los alumnos todavía tienen unos días más de descanso (excepto aquellos que tienen materias previas y deben rendir esta semana).

Sin embargo, según las voces de los expertos, toda la comunidad educativa, incluida los padres, debe prepararse mentalmente para el encuentro del próximo lunes y el inicio intenso de las actividades que los mantendrá unidos hasta diciembre.

Y en ese sentido, enfocados en los chicos en primera instancia, advierten sobre la necesidad de la preparación paulatina, sin convertir la previa revisión de temas áulicos en una tortura.

La licenciada en Psicopedagogía, Ana Gálvez, recomendó a los padres "hablar con los chicos sobre la importancia del regreso a la escuela y plantear la vuelta a las aulas tras el receso como algo positivo y muy importante. Hay que preparar la mochila juntos y unos días antes, repasar los contenidos conceptuales vistos en los últimos días para refrescar la memoria y, de alguna manera, involucrarse nuevamente con las obligaciones".

Además, la especialista explicó que "como todos están de vacaciones en casa, para los papás también será un cambio de rutina, por lo que la adaptación debe ser buscada entre toda la familia".

En cuanto al estudio, se recomienda planificar un repaso de las materias antes vistas y poder proyectar los nuevos retos a los que se va a enfrentar el niño. Teniendo en cuenta que cada alumno tiene un proceso diferente, es bueno comenzar desde ya con 30 minutos de repaso; si durante este tiempo el niño se distrae o se siente cansado es aconsejable suspender y continuar el día siguiente esta tarea.

"Esa preparación tiene que ser una revisión de lo que se vino estudiando durante el año anterior. No hay que adelantarse a lo que no se vio porque la metodología de los profesores cambia y problematizará el desempeño del alumno", explicó la Lic. Ana Gálvez, al tiempo que aclaró que la revisión de temas no debe cortar las vacaciones de los chicos.

"Esta preparación no tiene que ponerle fin a las vacaciones de los alumnos, porque el tiempo de descanso sigue aún", sostuvo.

En consecuencia sostuvo que el regreso a clases de los niños, "es un trabajo en equipo".

"Todos deben estar unidos. Los docentes deben ser apoyados por los directivos y viceversa. En el aula pasará lo mismo con los niños. La contención, el apoyo y el entendimiento serán fundamentales para crear un ambiente saludable en el aula. Y por supuesto que los padres también tienen su rol importante en esta etapa, por lo que es fundamental el trabajo en equipo", finalizó la Lic. Gálvez.