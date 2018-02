Por un caso de corrupción pedirán la indagatoria para Aníbal Fernández

26/02/2018 -

Hoy, la Oficina Anticorrupción pedirá la declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández por haber malgastado 56 millones de pesos del Estado y derivarlos en la compra 23 canchas de hockey. Sin embargo, las canchas jamás se construyeron.

Según escribe Nicolás Wiñazki en Clarín, la Oficina al mando de Laura Alonso irá contra este caso de corrupción por una operatoria en la que pudo estar implicado en negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación al Estado.

Fernández, ex presidente de la Confederación Argentina de Hockey Sobre Césped y Pista, negó las acusaciones: "No he firmado como Jefe de Gabinete porque no había asumido y no firmé como presidente de la Confederación Argentina de hockey".