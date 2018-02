Cristina dice que no quiere "opacar" el discurso de Macri en el Congreso

26/02/2018 -

Cristina Fernández de Kirchner sabe que el 1º de marzo será la legisladora de la oposición más buscada. Sin embargo, el día en que el presidente Mauricio Macri inaugurará el año parlamentario, la ex mandataria pretende evitar las cámaras y que el protagonismo lo tenga solo el gobierno nacional. En el entorno de la ex mandataria terminarán de definir si asistirá al tercer discurso de Macri o si estará ausente. En caso de hacerse presente, desde el kirchnerismo prometen que ese día, Cristina no hablará sobre los ejes de gestión que planteará el Presidente. En cambio, el bloque Frente para la Victoria PJ integrado por ocho senadores daría a conocer su opinión a través de su titular, Marcelo Fuentes.

Desde la oficina porteña planifica su agenda parlamentaria. Integrará las comisiones de Presupuesto, Relaciones Exteriores y Asuntos Constitucionales. Esta última será presidida por el bloque que comanda su adversario Miguel Angel Pichetto, y es en donde se debe resolver el pedido de desafuero de la ex mandataria en la causa por el encubrimiento del atentado a la Amia.