La enfermedad de Disi no sensibiliza a su expareja

26/02/2018 -

Suelen decir que el tiempo ayuda a curar las heridas. Pero el refrán parece que no se aplica a la relación que mantuvieron Dorys del Valle y Emilio Disi hasta 1991 cuando se separaron en medio de un gran escándalo.

Para la actriz, el tiempo que transcurrió no sirvió para borrar las dolorosas huellas que, según dijo a la revista Pronto, le dejó ese matrimonio. Y ahora tampoco la sensibiliza el cáncer de pulmón contra el que lucha el reconocido actor, el cual lo mantuvo al borde de la muerte hace pocas semanas.

"Esa persona para mí no existe hace 25 años. ¿Sanar? ¡Qué voy a sanar! No me interesa en absoluto", declaró la también actriz y lo reflejó Ciudad.com en su portal.

Por otra parte, señaló con la memoria muy fresca sobre aquella separación: "Sólo me quedé con mi casa. Me sacó todo. Los abogados son muy caros y gasté fortunas. A mí igual nunca me importó la plata. Tal vez por eso me pasó lo que me pasó. Tenía previsto comprar la casa de mis hijos... pero dejémoslo ahí. Hoy para vivir tengo que trabajar, pero tengo la bendición de elegir dónde. Me siguen convocando a pesar de la cantidad de veces que he dicho que no. Puedo vivir con 30 mil dólares mensuales o con 15 mil pesos. No tengo delirios con la guita, pero lo que me gusta, me lo compro".

También admitió que aunque decidió "bajar la cortina" y mirar para adelante, le costó mucho superar aquel dolor. "Cuando bajé la cortina, la bajé para siempre. Ojo: no es que dejé de sufrir cuando bajé la cortina. Fue muy duro. No es fácil dar vuelta la página y olvidarte. Me llevó mucho tiempo de elaboración, pero no podía vivir con una mochila encima cuando una persona te castigó".

Sobre el mal momento de salud que atraviesa Disi, Dorys fue contundente: "¡No me interesa! No es que me afecta o no. Es lo mismo que me hablen de esa silla. Si está o no está me da igual. No me interesa y no me corresponde a mí nada. Tendrá su familia y su gente".