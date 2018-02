Isabel Macedo no siente que la maternidad la realice como mujer

26/02/2018 -

Tardó, pero finalmente, a dos meses de aquella frase de Facundo Arana, que causó tanto revuelo, felicitando a su expareja, Isabel Macedo, por su embarazo, y mostrándose feliz porque " cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza", encontró la respuesta de la actriz.

¿Qué piensa ella al respecto? Quizás se venga otra polémica porque, aunque no lo dijo abiertamente, Isabel dio a entender que está de acuerdo con quienes criticaron al galán por limitar el sentido de la "realización de la mujer" a la maternidad.

"No voy a decir lo que opino del tema porque no quiero una polémica, pero siento, como mujer, que mi trabajo me realiza. Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para sentirme realizada porque, de hecho, me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42, cuando siento que realmente pude hacer todo lo que quise: viajé como loca, tuve trabajos espectaculares... No sé, son 20 años de trabajo, de crecimiento, de realización como mujer, persona y profesional", aseguró en el programa radial de Catalina Dugli, que lo reprodujo Clarín.