Nicole recordó en un ciclo de TV que fue víctima de violencia de género

26/02/2018 -

Andy Kusnetzoff regresó con su programa "PH Podemos hablar" adonde diversos invitados comparten espacios de diálogo sobre la actualidad, además de otros temas. En ese marco, Nicole Neumann admitió ante la pregunta del conductor que en el pasado sufrió violencia de género.

"Sí, fue en otra época... Igual ya estaba mal, no por eso estaba bien ni mucho menos, pero no llegó a un nivel que haya tenido que hacer denuncia ni nada", dijo en el programa que se emite por Telefé.

"Pero creo que la violencia no es buena de nadie contra nadie", remarcó la rubia, dejando ver que no estaba únicamente del lado de las mujeres, sino en contra de todo tipo de violencia. "O sea, para mí la violencia no tiene que estar en nadie, ni de la mujer al hombre ni del hombre a la mujer, por supuesto. Y hay que hablar, hay que denunciar, hay que animarse. No somos menos que el hombre, tenemos que estar protegidas. Yo no tuve que llegar a ese nivel, o quizás sí, no sé, supe salir antes", expresó y fue reproducida por varios portales del espectáculo.