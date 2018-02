James Blunt presentará en Córdoba su último disco

26/02/2018 -

El cantautor británico James Blunt actuará mañana, para promocionar su más reciente material discográfico "The Afterlove?" en el Quality Espacio de la ciudad de Córdoba en el marco de su gira sudamericana 2018. En el 2005 llamó la atención del mundo con su sencillo "You’re Beautiful". El cantante y compositor nominado al Premio Grammy, dijo en un cable de Télam: "Simplemente no sé cómo se va a recibir este álbum. Lo único que sé es que me encanta, y podría ser algo que sólo me encanta, pero realmente pienso que este es uno de mis álbumes más emocionantes".