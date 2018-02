Ricky Martin hizo explotar las redes con el video de "Fiebre"

Fotos El boricua eligió al famoso dúo para su nuevo sencillo y mostró un videoclip hot con mucho éxito entre millones de fans.

26/02/2018 -

Ricky Martin todavía disfruta del éxito del tema "Vente pa’cá, que compartió con Maluma. Pero no se queda a dormir en los laureles. Así lo muestran las más de dos millones de reproducciones que ya recibió el último video que subió a las plataformas online con su nuevo sencillo "Fiebre", junto a Winsin y Yandel.

El video fue grabado en Puerto Vallarta, México, y mantiene el toque étnico que tanto fascina al cantante puertorriqueño, según señaló el sitio MDZ. En los próximos días, Ricky Martin continuará su estadía en All In en el Park Theatre at Montecarlo Hotel & Casino, para sus presentaciones de marzo y junio.