"La Casa de Papel me ha enseñado mucho"

26/02/2018 -

No había visto aún el último capítulo con las imágenes que grabó para la serie "La Casa de Papel" y Úrsula Coberó ya se mostraba feliz con los resultados. Ahora más, ya que conoce el reboto mundial que tuvo la ficción de acción que grabó para Antena 3 con un estilo cinematográfico, según lo dijo ella misma a la prensa española.

"Estoy feliz con mi personaje de Tokio es una luchadora, va tras sus ideales, no permite que nadie la saque de donde ella cree que tiene que estar. Habrá pique entre atracadores y el conflicto será bastante interesante. El último capítulo es apoteósico; y lo mejor es que los directores no han intentado alargar el producto. Porque tenemos que tener en cuenta que es un atraco que sucede durante unos días... ‘La Casa de Papel’ me ha enseñado muchísimas cosas, tiene factura cinematográfica, y tiene mucho mérito lo que hemos hecho porque en tiempos de una serie hemos hecho algo que se acerca al cine", explicó.

Pedro Alonso (Berlín) también quedó muy satisfecho con el producto final y está halagado de que la televisión española pueda competir con productos del mundo. "Todo lo que se les pasó por la cabeza lo hemos hecho. Aplaudo el coraje y la valentía de hacer una serie con acción, entretenimiento, y personajes tan ambiciosa de estilo. Han habido muchas situaciones técnicamente complicadísimas y las hemos resuelto", dijo en entrevista televisiva.