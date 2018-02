¿Mariano Martínez deja la actuación?

26/02/2018 -

Tras su exitoso debut al frente de "Primera cita" el nuevo reality de Telefé que llega a Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7, podría suponerse que Mariano Martínez dejará atrás la actuación para dedicarse a la conducción. Pero no. Ésta es solo una experiencia que el actor no quiso dejar pasar. Y la está disfrutando.

"Es un programa sano y ayuda a unir gente, para un target de 18 años a 100, quienes se anotan por la web o mandan un video por whatsapp. Si de 40 citas una logra de verdad enamorarse, es un golazo. Hoy el tema de las redes sociales está presente en lo sentimental y esquivarlo no tiene sentido", remarcó en una entrevista con Télam.

Con varios programas transitados, le preguntaron si se ve parecido a Guido Kaczka o a Osvaldo Laport, en el sentido de si dejaría la TV por la conducción o permanecería como un eterno galán de telenovela. Y Marianao Martínez no dudó en su respuesta: "No, con todo el respeto que se merecen mis compañeros, yo soy yo, amo lo que hago, que es actuar. Esto es un coqueteo, un amor de verano, me encantó hacerlo, ya termino de grabarlo, fue un desafío y se dio. No me equivoqué, lo disfruté y si es un éxito como lo fue en España que ya va por su segunda edición, seguramente siga más tiempo", afirmó Mariano.

Después de la polémica separación con Lali Espósito, su compañera de elenco en "Esperanza mía", Martínez confesó que le gustaría ampliar la familia con Camila Cavallo, su novia modelo, con quien es padre de Alma (8 meses), además de Olivia (8) y Milo (5), frutos de su matrimonio con Juliana Giambroni. "Sí, claro que voy por más hijos. Pero mi mujer es joven, tiene una carrera por delante, y quisiera que también tenga su espacio para desarrollarse, sé que una persona para ser feliz necesita realizarse en lo laboral. Pero me gustaría formar una gran familia sí. Me hacen muy feliz mis hijos, es algo en lo que uno nunca deja de aprender, los desafíos son constantes, te obliga a superarte a vos mismo, a dar lo mejor", explicó en la revista Luz.

Con nuevos proyectos dando vueltas y la demanda de atención de los hijos, la duda sentimental pasó por el hecho de si la pareja tiene momentos para el romance. "Es clave dedicarnos amor y mimos, estar juntos. Por suerte lo llevamos re bien, nos disfrutamos mucho. Aprendí que mi familia es un éxito personal, lo disfruto y no me interesa tener más de un proyecto a la vez. Elijo no tener más entrada de dinero y sí pasar más tiempo con ellos", completó.