Las tres figuras ausentes en River para su debut por Copa Libertadores

Fotos Marcelo Gallardo

Notas Relacionadas

Video | El Galaxy S9 y una cámara que rompe los esquemas

26/02/2018 -

El presente que atraviesa River es el peor momento dentro del ciclo de Marcelo Gallardo al frente del plantel y, tras la dura derrota ante Vélez por la Superliga, la cosa parece no mejorar: el Muñeco no podrá contar con tres de sus figuras para el debut por Copa Libertadores.

El elenco de Núñez viajará a Brasil para enfrentar este miércoles, desde las 21:45, a Flamengo, por la primera jornada del Grupo D del torneo más importante del continente. Sin embargo, la Banda no tendrá entre sus jugadores concentrados a Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Ariel Rojas.

Nacho no podrá estar presente en el estadio del Botafogo este 28 de febrero debido a que arrastra una suspensión desde el encuentro ante Lanús por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, duelo en el que fue expulsado en el minuto 92.

Por otro lado, tanto Pity como el Chino continúan reponiéndose de sus respectivas lesiones y no formarán parte de la primera presentación internacional del Millonario. El ex Huracán quedó fuera de la nómina al no haberse recuperado de la lesión en el sóleo izquierdo, mientras que el volante de 32 años presenta un desgarro en el gemelo derecho desde el 28 de enero.

De esta manera, serán dos los cambios con respecto al plantel citado que enfrentó al Fortín: Germán Lux en lugar de Enrique Bologna y Carlos Auzqui por Fernández.