Fotos Crimen de Camila: la autopsia confirmó que la niña fue abusada sexualmente

Hoy 09:26 -

Camila Borda, de 11 años, fue hallada muerta este domingo por la tarde en la localidad bonaerense de Junín. La familia había denunciado su desaparición durante la mañana del domingo y cuatro horas después la Policía Bonaerense encontró su cuerpo en la casa quinta de un vecino ubicada en la calle Arias al 1559.

Tras la autopsia realizada este lunes en la madrugada, el fiscal de la causa, Dr. Sergio Terrón confirmó que Camilia Borda fue abusada sexualmente y asesinada por estrangulamiento.

La menor había sido vista por última vez a las 11 de la mañana. Cuando las fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo -en una propiedad cercana a la casa de la menor-, Camila estaba con las manos atadas, la cabeza cubierta por una bolsa, un cable sobre el cuello y adentro de la bañadera.

Carlos Varela (40) era el cuidador de la casa donde fue encontrada Borda sin vida. La niña yacía en una bañadera de una casa ubicada dentro de una quinta, cercana a su hogar. Estaba con las manos atadas, tenía la cabeza cubierta por una bolsa y un cable alrededor del cuello.

Precisamente, las primeras pericias permitieron revelar que Camila Borda murió por un cuadro de asfixia.

Al momento de la detención, la bicicleta de la niña se encontraba en una habitación de la vivienda situada en la calle Arias 1559. Incluso, Varela expuso diversos signos de nerviosismo cuando fue contactado por primera vez con los policías presentes.

"Yo no tengo ninguna duda de que este hombre es el asesino. La prueba que hemos reunido es suficiente", afirmó Terrón, en declaraciones radiales.

"La niña fue interceptada por él y llevada hasta esa vivienda. La bicicleta de la niña estaba en una habitación. Él la abusó y le quitó la vida", advirtió el fiscal.

Y completó: "Cuando llegó la Policía, él tuvo una actitud evasiva. Cuando la Policía llega al baño, él no quiere que revisen el baño y ahí finalmente encontramos a la niña, en una bañera. A eso hay que sumarle lesiones defensivas que tenía en su cuerpo, tenía sangre en las manos".

Si bien se aclaró que el imputado no tiene antecedentes penales, algunos vecinos indicaron a medios locales que Varela ya había sido denunciado anteriormente por el intento de secuestro de un nene de 10 años.

"Me da la impresión, sin tener las pericias, de que sí, de que él comprendía lo que había hecho. Eso después se va a determinar con los peritos psicológos y psiquiátras. Pero no me cabe ninguna duda de que la persona reconocía la monstruosidad de lo que hacía", agregó.

El detenido está acusado del delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía, el cual contempla una pena en un futuro juicio oral de prisión perpetua.