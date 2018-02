Alberto Caporaletti dejó de ser el técnico de Los Dorados

26/02/2018 -

En una reunión mantuvo con la comisión directiva este lunes, Alberto Caporaletti acordó su desvinculación como director técnico de Los Dorados que perdió frente a San Martín por 2 a 1 el sábado pasado, en un duelo correspondiente a la Zona 11 del Torneo Federal C.

A pesar de la derrota, Los Dorados todavía tiene una chance más de clasificar a la próxima ronda si le ganan a 25 de Mayo en la última fecha de la zona 11.

"Los objetivos que se trazaron no se cumplieron, y para descomprimir la situación decidí dar un paso al costado y arribamos a un acuerdo con la comisión directiva de Los Dorados a quienes agradezco la posibilidad que me dieron de poder trabajar en Las Termas de Río Hondo", manifestó el ahora ex entrenador Caporaletti.