Murió la actriz de la película "Nothing Hill"

Emma Chambers, la actriz de Notting Hill que interpretó a la hermana de Hugh Grant, murió a los 53 años. La noticia fue confirmada por la agencia que la representaba.

"Emma creó una gran cantidad de personajes y un inmenso currículo de trabajo. LLevó la risas y la alegría a muchas personas", dijo su representante.

En Twitter, Hugh Grant envió sus condolencias. "Emma Chambers era divertidísima y una persona sumamente cálida. Y claro, por supuesto, una actriz brillante", escribió el actor.

Emma Chambers was a hilarious and very warm person and of course a brilliant actress. Very sad news.