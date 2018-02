Notas Relacionadas

El hijo de una santiagueña de la que lo separaron al nacer pidió ayuda e inició una intensa búsqueda para encontrarla

Hoy 01:32 -

En su cuenta de Facebook, donde escribe sobre su búsqueda, Matías se refirió también al debate de actualidad sobre el aborto y su situación personal.

“Estando sobre la mesa el debate sobre la despenalización del aborto pienso esto... Mi mamá biológica habría tenido 14 o 15 años aproximadamente al momento de mi nacimiento. Me imagino que no habrá sido fácil para ella enterarse de su embarazo… ¿Qué le habrá dicho la familia? ¿Y el lugar en el que trabajaba? (limpiaba una casa). Desconozco si le dieron plata por mí... No la juzgo. Pero es probable que por su cabeza se le haya cruzado la idea de abortarme... o tirarme por ahí como a veces pasa... En 1982 el embarazo en alguien tan chica era mal visto”, señaló.

“Pero porque no abortó, y eligió que yo viva, aunque no sea con ella, y aunque sea probable que no la encuentre, le digo esto: Gracias por elegir que yo exista!!! Gracias por haberme cuidado esos 9 meses! Con eso me alcanzó para que tenga esta hermosa vida, con momentos felices, con momentos duros y tristes, con todo lo que implica la mejor historia jamás escrita, la vida de cada uno”, puntualizó Matías.