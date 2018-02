FÚNEBRES | 27 de Febrero de 2018

Hoy 02:13 -

FALLECIMIENTOS

- María Luisa Gallardo (La Banda)

- Angelita Olga Pagani de Lezcano

- Sara Josefina Córdoba (Frías)

- Rosa Lídoro Gómez

- Miguel Vicente Jiménez (Tucumán)

- Raúl Alberto Carrizo

- Raquel Ríos Peralta

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Estela de Coronel y Celsa Soriano de Díaz participan el fallecimiento de la mamá de Ramón y Lucía. Les acompañan con un abrazo fraterno en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Juan Luis Coria, Lubina Vignolo y familia participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria y consuelo para sus hijos.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Yamille, Olga, Juan, Humberto, José y Roberto Chelala participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos de la infancia Pichón y Nenusa, enviándoles fortaleza y que puedan sobrellevar esta durísima pérdida irreparable a toda su familia.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Domingo Juan (Toti) y familia despiden con dolor su fallecimiento y abrazan a Pichón y Nemu, a sus nietos, con fraternal solidaridad.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Sus hermanos Elsa, Cristina, Mario, Pelusa, sus sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad a las 9 hs. casa de duelo S/V. P. L. Gallo 330. ORG. ANTONIOP GUBAIRA HNOS SRL.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. " El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones ". Su hermana Elsa Carrizo de Soria, sobrinos Elsa Liliana, Oscar Alberto y Pablo Mario, lamentan tu partida y ruegan oraciones en tu memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. " El Señor es fiel en todas sus palabras ". Su hermano Mario Carrizo y sobrinos Mario Amado, Patricio y flia., lloran tu partida y ruegan oraciones por tu descanso eterno y la paz de tu alma.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Te alabaré Dios mío, a ti, el único Rey y bendeciré tu nombre eternamente hermano querido". Ángel guardián mil gracias por tanto amor, cuidado y protección. Sus hermanos Pelu, lloran tu partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Bendice tu Cielo Señor y desciende". Su hermano José Francisco Carrizo, Maria Verón y sobrinos José Maria, José Alejandro y Noelia Gabriela, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Grande es el Señor y muy digno de alabanza ". Su hermana Cristina A. Carrizo y sobrinos Carla, Cacho y Paula, sobrinos nietos Leandro, Francisco, Lautaro, Victoria, Ana, Rosario, Salvador y Olivia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Sus sobrinos Carla Cristina Sánchez y Roberto Pablo Fadel, sobrinos nietos Leandro, Lautaro y Ana Paula, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Sus sobrinos Paulo Gabriel Sánchez y María Agüero y sobrina Nieta Olivia. , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Como el Centinela espera la aurora ". Sus sobrinos Oscar Alberto Soria y Mónica Riagiotti e hijos Alvi, Maxi y Lolo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. El Señor es justo en todos sus caminos ". Sus sobrinos Pablo Rivero y Elsa Liliana Soria de Rivero e hijos Flor y Benja, lloran tu partida y ruegan por tu descanso en paz.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Den gracias al Señor del Cielo porque es eterno . Sus sobrinos Carlos E. Sánchez, y Mercedes del Pilar Ibáñez y tus sobrinos nietos Francisco, Victoria, Rosario y Salvador, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí no moriría". (Juan 11,25). Elena Cáceres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el Paraíso". (Lucas 23,43). Familia Barrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí no moriría". (Juan 11,25). La comunidad del Profesorado Chizzolini participan con profundo dolor la partida de su querido secretario.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el Paraíso". (Lucas 23,43). La comunidad Laical Casa de la Juventud participa con profundo dolor su partida.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Profundamente conmovidos por tu inesperada partida. Te despedimos con amor y mucho respeto, pidiéndole a Dios que te de el descanso eterno. Tus amigos Rubén, Mirta y Facundo Ovejero.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Tus amigas que no te olvidaran: Euge Garbi, Silvina Rodríguez, Silvana Godoy, Paola Ferreiro y Mercedes Sánchez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Betty, Gladys y Pelusa, participan con dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Elsy y Tony. Ruegan oraciones por su pronta resignación.

GIMÉNEZ, MARÍA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona, Consejo Gremial, Gerentes de Areas, Sindico, Auditor Interno, Asesor Legal y Asesores de Presidencia, Jefes de Departamentos, personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero de trabajo Dr. Cesar Nelli y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Jesús te dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí aunque muera llegará a vivir y todo el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás" (Juan 11 - 25). Sus hijos Rosa, Kuky, Ana, Oscar, Maria, Laura, Raúl, Néstor y Teresa con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio San Pedro de Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hijo Raúl, hija política Iris, nietos Nicolas, Iris, y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hijo Néstor, h.pol. Rosa, nietos Milagro, Gabriela, Facundo, Lautaro, Bautista, Santiago, Victoria y Bianca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Caminante no hagas ruido que mi Padre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hijo Oscar, h.pol. Mariela, nietos Néstor y Débora, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio de San Pedro Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Su hija Maria Teresa y sus nietos Vicente y Martin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su hija Ana María, su yerno Yoyi, sus nietos Franco y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Que en este descanso eterno, El Señor te proteja con su mirada". Su hija Rosa Maria Gómez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su hija María Laura, sus nietos Agustina, Nahuel y Eugenia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por la paz de su alma.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Su hija Kuky Gómez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado padre, rogando oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz eterna". Su hija Maria Ramona Gómez (Negra) y flia., despide con todo cariño y amor a su amado padre rogando oraciones por su eterno descanso y la paz de alma.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su hermano Aldo, su hermana política Yayá y sus sobrinos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia y Dolores con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su hermana Nora Mabel Gómez de Medina; sus sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su hermana Lyda Gómez de Espeche y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Sus sobrinos Anita y José Luis Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su sobrino Rafael Medina y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su sobrina Lía Medina, junto a sus hijos María y Maxi; Belén y Rafa; Juan Pablo y Paula y Vale participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su sobrino Luis Alberto espeche y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Su sobrino Fidel Agüero, Leticia Ibarra y sus hijas Eugenia, Waldina y Silvita, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams, participan con pesar el fallecimiento del padre de su colega Raúl Gómez y acompañan en su dolor a toda su familia.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Personal de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Secundario participan con dolor el fallecimiento del papá de nuestra colega Ana M. Gómez. Rogamos una oración en su memoria.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Beatriz Macedo de Guevara, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan desde Mendoza a su familia en estos momentos. Paz en su tumba.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Hermanos Gómez Villalba y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de tu querido tío Buby. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. "Dale el descanso eterno". Dalinda de Espeche, sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline, Barbarita y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con dolor el fallecimiento del abuelo de la profesora Natali Ysnardez. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Pedro Villalba y familia, Luis Mansilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este duro momento. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. César y Jesús Serrano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia ante este duro trance. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Mirta Emilia Chávez y Rubén Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Choya.

GÓMEZ, ROSA LÍDORO (Buby) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Néstor Roger Russo, Stella Tula Peralta, sus hijos Ángeles Russo, Franco Gómez y Diana Gómez Russo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

MORENO, ROGER ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. La gran familia de Veteranos de Estudiantes (C-55) se vio conmovida por la temprana e inesperada partida al Reino de los cielos de nuestro jugador y amigo Roger y acompañamos a su familia en tan irreparable pérdida.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Su esposo: Cyrel, sus hijas: Roxana y Myrian, su hijo pol.: Daniel Giménez, sus nietos: Leandro, Mariana, Constanza, Agustín, Mateo y Valentina, part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Su hermana política Angelita Pagani y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Sus sobrinos Viviana, Claudia, Juan Carlos, Mariela e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas en oración. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Sus sobrinos Ricardo, Liz y sus hijos Luciana, Marianella, Mauriccio y sus respectivas familias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. "Solo Dios descansa mi alma, de El me viene la esperanza". Sus sobrinos Marcelo y Susana Gomez., y las familias de Leandro Gomez - Silvana y Verónica, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. El Dr. Carlos Schamún, su esposa Teresita Santillán, sus hijos Juan Antonio y Agustín Nomán , participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria y consuelo a su familia.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". María Marta Cantos y la Unidad Valiente de Mary Kay, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Roxana y flia. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Por ti madre de la vida, te amaremos siempre. Jorge, Leisa, Pachi, Giuliano y Tadeo, te despiden con dolor y ruegan oraciones en tu querida memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Raúl Pagani y sus hijos Mariano, Sebastián, Lucas y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Jorge Vila, Nancy Silva Neder y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Juan A. Castellano, Graciela Merlini y su flia., lamentan profundamente su partida, ruegan oraciones en su memoria.

PAGANI DE LEZCANO, ANGELITA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Querida amiga con dolor te digo hasta siempre. Te extrañaremos. Marta Ávila y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/18|. Dr. José Luis Zavalía y familia participa su fallecimiento.

RÍOS PERALTA, ZENAIDA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Sus primos hermanos Osvaldo Orellana Peralta, Marcela Peralta y su tío Carlos Peralta y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RÍOS PERALTA, ZENAIDA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/18|. Sus primos hermanos Stella, Alberto, Walter y Eva Sofia Tula Peralta y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROCHA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Felipe Jesús Lo Bruno y familia participan su fallecimiento.

ROCHA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Directivos y personal de Lo Bruno Automotores participan su fallecimiento.

ROJAS, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Su hija política Sulema, sus nietas Cintia, Cecilia y Ada Pía, nietos políticos Dario y Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Florencia Prats Vittar y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida flia Roldan en este momento, especialmente a sus amigas: Ceci, Cintia y Adi.

ROJAS VDA DE ROLDÁN, BLANCA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. "Señor , ten piedad de su alma y ábrele la puerta a tu mansión eterna". Su vecina Susy Salvatierra de Ledesma e hijos Gustavo y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, FRANCISCA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Dr. José Luis Zavalía y familia participa su fallecimiento.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, directores generales de los distintos Niveles Educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Sra. Sandra Sanjurjo empleada de la Sección Sueldos del Organismo, la acompañan en su dolor y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa del fallecimiento de la madre de la empleada Sandra Sanjurjo, de la Sección Sueldos de este Organismo, la acompaña en su dolor y eleva oraciones en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

BARRIONUEVO, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento del Sr. Padre del compañero Dito Barrionuevo y acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

CÓRDOBA, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Sus sobrinos Lucy, Mary, Ruly, Rubén Córdoba y sus respectivos familiares participan con dolor el fallecimiento de su tía paterna Sarita y ruegan una oración en su memoria. Frías.

CÓRDOBA, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Tía Sarita, un coro de ángeles te reciben en el Cielo, alabando tu gloriosa llegada. Aquí sufrimos tu partida. Nunca te olvidaremos". Tus hermanas Blanca y Gladys, tus sobrinos, sobrinos nietos y sobrinos políticos que te adoran con el alma, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

CÓRDOBA, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. Graciela Olmos participa con dolor el fallecimiento de su tía Sarita y acompaña a sus familiares en este difícil momento. Frías.

CÓRDOBA, SARA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/18|. "Existe un hogar más allá del sol, allí tía Sarita, tu tienes un lugar especial.." Hugo Carrizo, Monona, Cynthia, Valeria, Nancy, sobrinos políticos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Raúl Ángel Valladares participa con dolor el fallecimiento de su querido correligionario y amigo. Ruega oraciones por su memoria.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Mario Yocca y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del amigo, un hombre de bien, radical militante con principios y valores, que no supo de claudicaciones en la lucha digna por sus convicciones.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Rubén Georgis y Fernanda Gómez Macedo participan su fallecimiento y despiden con dolor al amigo Guilli. Paz en su tumba.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. participan con dolor el fallecimiento del correligionario y amigo y ruega oraciones en su memoria.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. El Ing. Luis Sayago y flia. participan con dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de viejas luchas, y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Sra. Mirta Pastoriza, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GANÓN, GUILLERMO ELIAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Lo despide su tía Neli Ester Gadán. orgullosa de conocer su tiempo, de admirar su capacidad para honrar profundamente su corta vida, siempre con los sueños puestos en el mejoramiento de su comunidad. Conocedora que sus mayores alegrías se producían cuando sus conciudadanos podían disfrutar del logro de bienes comunes, para lo que trabajaba intensamente día a día, todos los días. hoy puedo asegurar que felizmente ya no lo pertenece a nadie, porque tarde o temprano será el recuerdo de todos. Hasta el rencuentro Guilli.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS Fallecio el 25/2/18|. Domingo Juan (Toti) y familia despiden con infinita tristeza a un símbolo, cúspide de la nobleza humana. Nos queda el enorme privilegio de una relación fraternal. Hasta siempre, hermano del alma.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Dr. José Luis Zavalía y familia despide a su correligionario y amigo, acompaña a su familia en estos momentos.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Viviste una vida con dignidad y nos dejaste muchas enseñanzas Guillermo querido. Tu amigo Bachicha Jorge y sus hijos Carolina, Griselda, Nabhi, Samir,Elias y Sajira Jorge.

GANÓN, GUILLERMO ELÍAS (q.e.p.d.) Fallecio el 25/2/18|. Su gran amigo de toda la vida Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/2/18|. Su hijo José Miguel Jiménez, su hija política Ana Marcela Báez, sus nietos Miguel Fernando, José Ignacio y Santiago Tomás Jiménez Báez participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en la ciudad de Monteros - Tucumán.

JIMÉNEZ, MIGUEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/2/18|. Nicolás Alegre, Olga Gallegos y sus hijos Nicolás (a) Natalia (a) y Juan Ignacio Alegre participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos José Jiménez y de Ana Marcela Báez, Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/2/18|. "Yo soy la resurrección y la vida¸ el que cree en mí, aunque este muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente". Personal directivo, docentes, maestranza y alumnos de la escuela Nº 814 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del docente José Miguel Jiménez y padre político de la docente Ana Marcela Báez, rogamos una oración en su memoria y que sus restos serán inhumados en la ciudad de Monteros -Tucumán.

JIMÉNEZ, MIGUEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/2/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/2/18|. Que el Señor lo reciba en sus brazos. Alberto Celario, su esposa Coca e hijos Claudio, Exequiel y Héctor Alberto y familia, amigos de sus hijos José y Ana Marcela participan su fallecimiento acompañan en el dolor a toda sus seres queridos y ruegan oraciones en su memoria,

JIMÉNEZ, MIGUEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/2/18|. "Señor tu hijo ya está ante ti, has que brille para el la luz eterna". Martha González y sus hijos María Marta y José Alejandro Martínez y familia participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus amigos José y Ana Marcela en el dolor y la resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MIGUEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 26/2/18|. Compañeras y amigas de sus hijos José y Ana Marcela: Alina, María Elsa, Betty, Olga, Nidia, Tere y Hebe, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Eleán y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eteno". Nelly Martínez de Ruiz, sus hijas Alejandra y Patricia y sus respectivas familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Se ruega oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL BUITRAGO, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/16|. Querido hijo, querido hermano, querido papá, querido amigo, hoy hace un año y medio te fuiste al cielo. Pasa el tiempo y aún no aceptamos que ya no estarás mas y no te veremos más pensando que aún estas de viaje... Gracias a Dios que al menos en nuestros sueños te podemos ver y creer por un momento que sigues vives. Invitamos a familiares y amigos a la misa que haremos para recordar hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo, Bº Mosconi.

DALALE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Ma. Cristina Vergottini de Dalale e hijos Luis, Cristina, Daniel, Ma. Marta y Miguel invitan a la misa que se oficiará el 28/2/18 a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

GÓMEZ, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/16|. Fuiste luz y guía de la flia. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Nuestra Sra. del Pilar, Bº Autonomía, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

GUZMÁN, MARTA ELENA (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Fue tan difícil escuchar, que habías partido, que nunca más estarías a mi lado, que tu sonrisa quedaría en un recuerdo y que tu voz solo quedaría en mi memoria, pero a pesar del gran dolor que me ha causado solo me queda agradecer por tu amor y tener la certeza de saber que ante todo no es un último adiós, es solamente hasta luego. Tu hija, sus nietas, nietos políticos y bisnietos y demás familiares, invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento, a realizarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

ADUR DE ACOSTA, ALICIA DEL V. (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/03|. Querida hermana: hoy se cumple 15 años de tu partida hacia el Reino Celestial y todavía no puedo explicarme el porqué. Me queda el consuelo de saber que dios se nutre de los mejores y por eso estás a su lado. A pesar del paso del tiempo no encontramos resignación, descansa en paz, que aquí siempre te recordaremos con mucho cariño. Tu hermana Mary Adur de Bravo y sobrinos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

BALLÓN, IRMA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. "Tu amor viejita será eterno en mi alma". Su hijo Jorge y su hija política Alejandra invitan a la misa por cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento que se oficiará hoy en la iglesia Inmaculada Concepción a las 20.30 para rogar por el eterno descanso de su alma. Frías.

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. Hoy hace un mes de tu partida y en nuestras cabezas sigue sonando el golpetear del caballo o las alpargatas en el suelo cuando buscabas el camino a tu escuela, con tortilla, mate y un hacha en la mano, ibas creciendo hasta que llego el corte de pelo. Dejaste sudor y sacrificio en cada batalla con tal de estar lista la mesa para tus pichones blancos. Fuiste y serán ejemplo para todos los que te conocieron, jamás esquivaste el bulto, siempre de frente en cada pelota, en cada macheteada y en cada truco o envido. Viejito donde seas que estés cuídanos nosotros. Aquí te llevaremos en nuestras mentes y corazones por el resto de la vida, Padre querido que Dios te tenga muy cerca de Él para iluminar el camino de cada familia y amigo y se invita a la misa que realizara en nuestra parroquia el día viernes a las 21 horas. Familiares.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CANTOS DE MARQUETTI, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/18|. Al cumplirse el 1er. mes de su fallecimiento, tus hijos Juan José, Enrique Andrés y su familia Caro Sosa, nietos Manuela y Santiago; familiares y amigos, te recuerdan con cariño, amor y respeto. Elevamos una oración en su memoria.

SALAS, ELSA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/17|. Su esposo Marcelo, sus hijos Guada, Vivi, Feli, Marcelo y Mery, sus nietos Lupe, Luci, Esteban, Agus, Caro, Marcelo, Benja, Valen, y Mateo, la recuerdan con amor al cumplirse 10 meses de su partida.