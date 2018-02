Requisitos a tener presente si vas a donar sangre

Hoy 06:56 -

La doctora María Elena Sánchez detalló a EL LIBERAL cuáles son los requisitos para ser donante voluntario de sangre.

¿Cuál o cuáles son las condiciones para donar sangre en forma voluntaria?

Para estar en condiciones de donar sangre se requiere mayoría de edad, ser mayor de18 años. Las personas que se encuentran entre los 16 y los 18 años, según las últimas actualizaciones del Código Civil, los incluye como donantes sin una autorización de sus padres, pero la Ley Nacional 22990 aún no ha sido actualizada; entonces, hoy en día, en la Argentina todavía los Bancos de Sangre o las áreas de donación de sangre piden la autorización escrita de los padres para las personas de 16 a 18 años que van a donar sangre. Como es un trámite legal se requiere el DNI.

Aparte de la edad, ¿qué otros requisitos se deben cumplir?

El donante debe estar en buenas condiciones de salud. No es necesario un ayuno absoluto. Se pueden tomar bebidas líquidas azucaradas. Se prefiere que no sean lácteos ni tampoco comidas con exceso de grasa que pueden alterar o afectar el análisis de sangre. Estar en condiciones de salud. No tener enfermedades graves y querer colaborar con la comunidad haciendo una donación voluntaria y altruista. Aquellas personas que estén en condiciones de hacerlo pueden acercarse de lunes a viernes, de 7 a 12 y los sábados de 7 a 11, al Centro Provincial de Sangre que funciona en avenida Moreno entre Lamadrid y Posadas. l