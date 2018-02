Fotos Obispo Chávez: “Tengo temor de que prospere la despenalización del aborto”

Hoy 07:09 -

AÑATUYA, Taboada (C) El obispo de la Diócesis de Añatuya, monseñor José Melitón Chávez, en conferencia de prensa, se refirió a la discusión generada en torno de la despenalización del aborto en el país. “Es oportuno que se debata, pero que el debate sea serio y profundo. Ojalá que el tema no se tratara y todo el mundo lo dé por supuesto, pero es necesario que todos participen y que se escuche a todos, que se dialogue severamente y se ponga en la balanza los valores que están en juego. Se corre riesgo, pero que callemos esto y no se debata, para algunos sería simplemente un ejercicio de autoritarismo”, enfatizó.

Recurriendo a palabras de la Madre Teresa de Calcuta, Mons. Chávez enfatizó: “Si legalizamos el aborto, que se mate una criatura en el vientre de la madre, estamos abriendo las puertas a la muerte, a la guerra, y atentando contra la paz del mundo; porque si decimos está bien matar a una persona en el vientre de la madre ¿con qué argumentos vamos a decir que está mal matar a cualquier persona en la calle en la guerra o en donde sea?”

En ese sentido, Mons. Chávez dijo: “Hay que ponderar la vida de las personitas que están en el vientre de la madre. Todo lo demás, hay que favorecer el cuidado y tratar de eliminar los riesgos para las madres, y salir de esa falacia que se ha puesto: ‘o la madre o el hijo’ que en definitiva, sabemos que es un engaño”.

“Tengo temor de que prospere la despenalización. Tengo mucho miedo de que sea así, pero tengo la esperanza de que esto pueda ser la oportunidad para que el pueblo pueda expresar lo mejor que tiene”, especificó el obispo. Anheló que sea un tratamiento sin apuros “sin chicanas ni presiones. Tiene que partir de la sensatez”.l