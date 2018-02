“Hay intereses de afuera que trabajan para debilitar una Nación”

Hoy 07:10 -

Mons. Melitón Chávez profundizó acerca de la despenalización del aborto al indicar: “Los obispos decimos que hay una legislación que tiene que acompañar una adecuada educación sexual -que tiene que darse necesariamente-, siempre adecuada, en la que se contemple la dignidad de la vida humana, que significa el valor de la vida humana desde el instante de la concepción hasta que se es anciano, pasando por todas las etapas”.

“Uno habla con nuestros abuelos, con nuestra tradición genuina, y sabemos que esto no es nuestro. Esto dicho en términos políticos, sociales o culturales: es colonización. La mentalidad contraria a la vida no es propia de nuestra patria. Hay intereses de afuera que trabajan permanentemente para debilitar una Nación y nos debilitan con esto”, remarcó. Dijo que al hablar del aborto “estamos hablando de una realidad difícil. No es una palabra que de entrada nos resuene bien. Es algo doloroso. Estamos hablando de un problema serio y delicado porque se trata, nada más y nada menos que de la vida de un ser humano en el vientre de la madre”. l