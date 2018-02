Majul se puso a disposición de la Justicia por la filtración de escuchas

Hoy 07:36 -

El periodista Luis Majul consideró que los cuestionamientos del juez Rodolfo Canicoba Corral sobre la divulgación pública de grabaciones de conversaciones telefónicas de la ex presidenta Cristina Kirchner están “a mitad de camino entre la advertencia y la amenaza”.

La divulgación en un programa de radio de Majul de diálogos telefónicos entre la ex mandataria y senadora y el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli llevaron al magistrado, la semana pasada, a afirmar que el periodista “podría haber incurrido en un delito por la filtración de las escuchas pero depende de la modalidad de la participación necesaria en la comisión de un delito”. Según el juez, “si encontró la cinta de grabaciones tirada en la calle no cometió un delito; si las compró o se las dio un funcionario público si estaba resguardado con algún tipo de restricciones, ya es otra cosa”, e indicó que “Majul podría ser citado a testimonial por la filtración de escuchas a Cristina Kirchner, pero puede no revelar la fuente”.

Majul, en tanto, leyó una carta abierta en su programa, y sostuvo que las declaraciones del magistrado no lo sorprendieron, pero dijo que le “llamó la atención que anticipara sus intenciones. A mitad de camino entre la advertencia y la amenaza”.

“Estoy a disposición para cuando lo considere necesario”, indicó.

“Yo no compro información. Ni tampoco la vendo. Comprendo que el entorno donde se desempeña está demasiado contaminado por ese tipo de cosas. Y que para usted esto sea lo habitual”, respondió el periodista.