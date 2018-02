Ángela Torres se muestra en “Un viaje a la luna”

Fotos Ángela llegará a la pantalla grande con un proyecto que grabó hace dos años.

Ángela Torres, quien encabeza “Simona”’, la tira nacional capaz de despabilar el rating televisivo, es también una de las protagonistas de la premiada ópera prima “Un viaje a la Luna” de Joaquín Cambre que el jueves llegará a los cines y sobre esa doble labor afirma, en una entrevista con Télam, que “las creaciones lideradas por adolescentes hoy ocupan un lugar importante en la industria”.

Las clases de teatro, circo y canto aparecieron temprano en sus días escolares; y a los 8 años, quizá por esa química entre su linaje artístico (nieta de Lolita Torres, hija de la actriz Gloria Carrá y del músico Macelo Torres, sobrina del cantante Diego Torres) ya sabía que su vocación iba a ser la actuación y el canto.

¿Cómo fue tu experiencia de “Un viaje a la luna”?

Es la primera vez que disfruté la oportunidad de tener un personaje en cine (se filmó hace alrededor de dos años). Se llama Iris y tiene sus cositas especiales: A su manera se enamora del personaje de Angelo (Mutti Spinetta, el nieto del Flaco”), aunque no lo reconoce y es un amor que se da dentro de un filme súper fantasioso. Cuando la filmé tenía 17 años, pero mi rol era de 20, entonces fue como crear una criatura con energía de mujer, muy distinta a mí y resultó interesante.

“Simona” es una historia contada desde los adolescentes y jóvenes, pero que capta a espectadores adultos...

Sí. Me encanta lo que pasa con la gente más grande: es como si los adolescentes subiéramos un poco y los adultos bajaran... hasta que en un momento la historia aborda determinados temas o muestra ciertas emociones que nos atraviesan a todos, más allá de la edad.

Los adolescentes como narradores de la historia...

Está pasando bastante hoy en el arte, pensaba en series como “Extranger Things” y “On my block”, donde los adolescentes están a cargo de contar el cuento. En “Simona”, me parece bueno que además pueda verse en familia, así los adultos que no están al tanto de lo que nos pasa puedan enterarse qué pensamos, cómo lo manifestamos y cuáles son los sueños de los adolescentes. Esperamos poder narrar la historia también en teatro durante el año.

¿Qué pensás de las denuncias de acoso a figuras del ambiente artístico?

Es un tema muy delicado. Nunca me pasó nada así, estuve siempre tan protegida, tan rodeada por la familia. De todas maneras, las mujeres vamos a seguir haciendo revoluciones como lo venimos haciendo hasta ahora.l

