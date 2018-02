Charlotte Caniggia está irreconocible: se habría retocado la nariz y los labios

Hoy 08:59 -

Charlotte Caniggia no deja de sorprender con sus sucesivas transformaciones físicas. Ahora no sólo pasó al bando de las morochas, sino que a raíz de las fotografías que publicó en las redes sociales, muchos comenzaron a hablar sobre algunos cambios evidentes en los rasgos de su nariz y en sus labios, que aparecen más voluptuosos.

Es más, el periodista Ángel De Brito se animó a postear una nueva imagen en Twitter junto a la pregunta, “Qué te hiciste, Chantal”.

Como se sabe, la hija de Mariana Nannis y el exfutbolista, Claudio Paul Caniggia es adicta a las cirugías, más allá de que sus padres estén de acuerdo o no con sus decisiones.

En su momento de mayor exposición ya había confesado, tal como lo recuerda Ciudad.com: “Me hice varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastía en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen”.l

