“Boca tiene la Superliga ganada”

Hoy 08:57 -

El ídolo de Boca Juan Román Riquelme aseguró ayer que el “Xeneize” tiene la Superliga “ganada desde hace unos meses” y que el formato anual de la Copa Libertadores le genera “ilusión” de alcanzar en cantidad de títulos a Independiente, con siete.

“Es otro torneo, es otra competición en la cual los contrarios también juegan, depende cómo se te va dando el sorteo. Juega un poco la suerte de con quién te toca. Pero Boca de local siempre tiene ventaja porque la gente juega mucho y que tiene una Libertadores muy larga, yo tengo la ilusión que vamos a alcanzar a Independiente”, afirmó.

En declaraciones a Fox Sports, Riquelme se refirió de esta forma al debut del “Xeneize” el jueves en la Libertadores, frente a Alianza Lima en Lima.

Riquelme valoró el trabajo del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que lidera la Superliga con “una ventaja grande” por sobre San Lorenzo y Talleres, sus más inmediatos perseguidores.

En ese sentido, Román sentenció que el “Xeneize” encontró “tranquilidad” y que si bien no es un equipo “vistoso, gana claramente”.

Y agregó: “Hace unos meses parece que este torneo esta terminado. Para mí, Boca ya lo ganó el torneo”.

En el andamiaje del conjunto azul y oro remarcó el rendimiento de Cristian Pavón y el regreso del delantero Carlos Tevez.

“A Pavón lo veo para la Selección, pensando que no tenemos un Dani Alves, por la derecha creo que puede ser útil para Messi. Dani Alves hay uno solo, yo doy una opinión de fútbol, por ahí no le podemos pedir a Mercado que sea Dani Alves, porque está más para marcar que para atacar, y Pavón es más de ataque que defensa, Argentina no tiene muchos jugadores por derecha”, explicó.

Y sobre Tevez, analizó: “Lo veo bien, él lo único que necesita jugar, mientras no se lesione está bien. El fútbol argentino está muy bajo, ayer no le pegaron una patada, entonces le fue más fácil adaptarse. Yo prefiero que sea un torneo de quince equipos y que sea más competitivo”.

También habló sobre la Selección argentina y afirmó que el DT Jorge Sampaoli “debe estar rogando que no se lesione Messi”.

“Falta muy poco para el Mundial y Argentina tiene la suerte de tener jugadores que están en un nivel bueno. Lo de Agüero es increíble. Sampaoli debe estar rogando que no se lesione Messi”, indicó.