Mauro Zárate criticó el rendimiento futbolístico de los “millonarios”

El delantero Mauro Zárate dijo que River “estuvo un poco confundido” en el partido en el que Vélez, su equipo, le ganó por 1 a 0 por la decimoséptima fecha de la Superliga.

El atacante resaltó que “esta victoria fue muy importante para la gente y para el grupo porque los de abajo habían ganado, y fue una inyección anímica para nosotros”.

Zárate, que está a préstamo hasta mitad de año en Liniers, contó que trata de “trasmitirle experiencia a los más chicos porque no es fácil pelear abajo”.

“Tuve la suerte de aprender cosas diferentes en Europa. Muchos jugadores no están acostumbrados a pelear abajo. No es lo mismo que luchar por la punta. Por eso, hay que poner un chip porque la presión es diferente y se puede llegar a jugar con miedo. Hay que darle confianza a los chicos”, dijo en declaraciones formuladas a AM 990.

“A veces el jugador cree que con la técnica ya alcanza para jugar en Primera. Yo fui aprendiendo de grande que sirve un apoyo psicológico. Hay que ser muy maduro para jugar, a veces cuando sos joven es muy difícil”, expresó.

Si bien aclaró que su opinión era “con respeto”, Zárate indicó que “River no está en su mejor momento y eso también tuvo que ver” en la victoria del sábado, con gol de Lucas Robertone.

Mauro negó haber percibido una mala relación entre los jugadores de River, pero fue duro a la hora de hacer un análisis sobre lo mostrado en la cancha.

“Lo que vi en el partido es lo que vio la gente. Noté un poco confundido al equipo a la hora de intentar jugar con la pelota o tirar pelotazos. Me parece que no tenían la idea muy clara sobre qué hacer”.