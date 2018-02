Talleres se afirma como escolta de Boca Juniors

Hoy 09:16 -

Talleres, de Córdoba sumó anoche un nuevo triunfo al derrotar como local a Argentinos Juniors, 2 a 0, en encuentro que se disputó en el estadio Mario Kempes ante unos 30.000 aficionados, válido por la 17ma fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), y sigue como escolta de Boca Juniors.

Los goles del conjunto cordobés fueron anotados por el volante Juan Ramírez, ex Argentinos Juniors, a los 27 minutos del primer tiempo, mientras que el uruguayo Santiago Silva puso cifras definitivas al resultado con su gol a los siete minutos del complemento.

En el inicio del juego rápidamente Talleres tomó el protagonismo y dispuso de una opción clara a los dos minutos luego de la escalada de Lucas Olaza por la izquierda, pero el remate del uruguayo no llegó a destino. Argentinos no conseguía el balón, intentaba presionar arriba en la salida del local, siendo esa la vía principal para buscar llegar al arco rival, y apostó también a pelota parada, que no fueron demasiadas.

Dominaba la “T” pero sin generar peligro concreto, hasta que tuvo un pasaje de alto vuelo llegando a los 25 minutos de juego, y en donde Santiago Silva en el área se demoró en definir aunque asistió a Leonardo Godoy, que sacó un potente remate que tapó con seguridad Lucas Chaves.

Fue en uno de esos ataques rápidos en que la “T” abrió el marcador. Matías Pisano, de buen rendimiento, recibió el balón pegado a la raya y encaró desde la derecha al centro, para tocar al medio a Ramírez, que metió justo la diagonal, quedó de cara al arco y de primera colocó el balón junto al palo izquierdo de Chaves para poner el 1 a 0. Los dirigidos por Alfredo Berti salieron decididos en el complemento, a jugar en el campo del local y logró ponerlo contra el arco de Guido Herrera, aunque sin profundizar ante una sólida defensa “albiazul”.

Con todo su equipo lanzado al ataque el defensor Gastón Bojanich perdió ante la presión de Pisano, y el ex Independiente habilitó con un toque al vigente Silva, que sin dudar sacó un potente zurdazo desde afuera del área para batir a Chaves, que a pesar del esfuerzo no pudo impedir el segundo tanto de la ‘T’.

Así, Talleres se aferró a una victoria que lo deja como escolta y con chances de llegar a la Libertadores.