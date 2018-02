Franco Ferrari: “No hay margen para el error”

-

Con la derrota del pasado domingo ante All Boys, el Aurinegro sufrió dos caídas en forma consecutiva y por ello volvió a caer en zona de descenso. Por esa situación el polifuncional de Mitre, Franco Ferrari, aseguró que ya no tienen margen para el error.

Además dijo estar más preocupado por el nivel futbolístico mostrado ante el Albo, que la caída en sí.

“No era una derrota que esperábamos. Estamos más dolido porque todo lo bueno que hicimos ante Ferro, Independiente y contra Aldosivi, no lo pudimos repetir. Eso es lo que más duele. Perder se puede, pero no de la manera que lo hicimos el domingo. No nos puede volver a pasar”, afirmó Franco Ferrari a EL LIBERAL.

Seguido, el ex Tiro Federal de Rosario hizo un breve análisis de la derrota

“En el segundo tiempo tuvimos algo de reacción, pudimos empatarlo. Con una jugada clara pudimos pasar a ganarlo y el partido iba a ser otro. En el primer tiempo nos costó muchísimo. All Boys nos sorprendió. Esperábamos a que nos iba a esperar, pero salieron a presionarnos. No nos dejaron jugar, nos taparon todas las salidas”.

“Se cometieron todos los errores, pero estamos a tiempo. Nos quedan ocho fechas. No hay margen para el error. Quedan ocho fechas, cuatro en nuestra cancha y debemos hacernos fuertes. Los puntos deben quedarse en nuestra casa”, completó.

En relación con el promedio del descenso Ferrari dijo estar preocupado, pero también admitió que al dividir por una sola temporada, ganando dos juegos pueden volver a recuperarse y salir de esa situación.

“Al dividir por un solo torneo, ganás dos partidos y volvés a salir del descenso. Lo que más nos preocupa hoy, más allá del resultado, es la forma en la que perdimos. Ante Aldosivi perdimos, pero el equipo fue más, mostramos más juego”, sostuvo.

El Aurinegro este fin de semana no tendrá acción teniendo en cuenta que debe cumplir con la fecha libre, situación que Ferrari piensa que les conviene por el momento del equipo.

“Por cómo se jugó, analizando puede ser que nos convenga parar para recuperarnos bien y esperar por el partido en Morón con muchas ganas y ansias de volver a la victoria. Debemos sumar como visitantes, algo que no se nos está dando. Pero si lo hubiéramos ganado al partido, seguramente no nos hubiera convenido”, cerró.