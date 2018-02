ANÉCDOTAS DE TAXI | Mama Antula

Hoy 09:33 -

¿Por qué carajo tengo justo que llegar yo, en ese momento?

Tuve toda la tarde. Pasé cómo cinco veces. Pero no.

Me meto en cada quilombo...

Confieso que cómo el asado, es algo que deseo, pero con una vez al mes me basta... El chipaco, o pan casero de mi provincia, también disfruto, pero no como todos los días.

La cuestión es que paro atraído por el aroma, y me dispongo a comprarle a la doñita. Cómo toda vendedora, me resultó comprensible que me ofreciera otro producto...

- ¿No va llevá, moroncito? ¿O empanadilla?

-No patrona.

-Lleve una tortilla también.

-No, no, gracias. En casa sólo yo como pan.

-¡Aproveche le doy un pan con grasa y tres alfajores por veinte pesitos más!

-¡Eh... doñita, bueno, demé, pero usté me va curá el empacho, eh! Me intrigaba la insistencia, y ella lo notó.

-Sabes qué pasa hijo. No vendí nada, mañana me cortan el gas, y el lunes lo operan a mi nietito en Tucumán...

Terminaba de decir Tucumán, y el freno de aire de un micro verde me hizo temer por mi auto.

50 gendarmes hambrientos, bajaron a comprarle...

¡CÓMO LLORABA ESA MUJER!

(Y los tipos que no entendían nada, pero al chofer le conté).

Tenía una estampita de Mama Antula.

Cree, o reventá.