Magalí Tajes trae reflexión y risa

Fotos Magalí Tajes viene a Santiago con “Los otros”

Luego de recorrer el país durante más de un año con Rayuela y habiendo grabado para Comedy Central en 2 oportunidades, Magalí Tajes presentará el próximo 13 de marzo, a las 21.30, en el Fórum, un show más íntimo, recorriendo nuevos caminos y profundizando su estilo característico para el stand up.

Durante más de una hora, la autora del libro “Arde la Vida” promete llevar al público de la reflexión profunda a la risa sin escala.

Hace 5 años que se dedica al stand up, y recorre la Argentina y países limítrofes. La comediante recordó cómo fueron los inicios de su profesión y contó: “Hace 5 años que me dedico al rubro, los primeros 3 fue en bares, donde las experiencias fueron más duras, porque muchas veces la gente desconocía que había show de stand up y algunos no querían ser interrumpidos, pero esas experiencias me entrenaron mejor”.

La joven furor de las redes sociales estudia Psicología en la UBA, y eso junto al humor hacen una buena combinación de virtudes para su espectáculo.

“Me parece que a veces nos cuesta mucho hablar de nosotros mismos y hacerlo yo misma, si bien, a veces, me quita intimidad también genera que alguien hable de su vida y pueda curar algo, y eso me gusta. Me gusta conversar con la gente siendo honesta”, contó Magalí a EL LIBERAL.

¿Cómo ves el impulso del stand up?

La verdad que saltó muchísimo la comedia, cuando comencé había 10 bares que hacían comedia y ahora hay especiales en Netflix. Creo que ayudaron las redes sociales, Instagram sobre todo, y, por suerte, es una rama del arte que está pisando fuerte y queda mucho camino todavía.

A la gente ya no le resulta extraño ver a alguien en el escenario, solo, hablando sobre sí mismo...

Olvidate. La gente ya sabe lo que es el stand up, no hay que explicarlo tanto, y eso permite que se puedan hablar de otras cosas porque la gente ya sabe lo que es, y por ahí ya conoce todo los chistes que podés hacer sobre colectivos, por ejemplo, entonces eso te empuja a crear un mejor humor, la gente consume mejor comedia y vos te volvés mejor comediante. Es una retroalimentación.

¿Qué temas de los que expones en escena sientes que incomodan?

Hablar de los padres, de cómo me criaron mis viejos, la religión, es básicamente lo que más incomoda, hablo de sexualidad y pongo en duda la monogamia, y eso a veces genera incomodidad, y no porque estés de acuerdo o no, sino porque te resulta raro escuchar hablar de eso.