Un ejemplo: Con 93 años, viajó a Kenia a ser voluntaria de un orfanato

Tiene 93 años y decidió viajar a Kenia, en África Oriental, a ser voluntaria de un orfanato. Con sólo dos fotos y unas pocas palabras de una de sus nietas en Facebook se convirtió en una estrella.

En la publicación se puede ver a la mujer con una mano sobre un bastón y la otra empujando una pequeña maleta roja. "Esta es mi mamy Irma, una jovenzuela de 93 años que se ha ido a Kenia, pero no a un resort turístico para que le sirvan y la mimen, sino a un orfanato", escribió su nieta Elisa Coltro.

"Os la presento porque creo que todos deberíamos de conservar una pizca de inconsciencia para vivir y no solo para sobrevivir. Miradla... ¿Pero quien podría detenerla?, agregó la joven.

"Mamy Irma" se quedó viuda a los 26 años, crió sola a sus tres hijos y durante años ha dado apoyo al orfanato.

La publicación consiguió más de 66 mil 'me gusta' y fue compartido por más de 20 mil usuarios.

