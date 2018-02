Queiroz: "Messi no debería jugar el mundial porque no es humano"

Fotos Carlos Queiroz.

Hoy 17:40 -

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección de Irán, manifestó que Lionel Messi “no es humano”, y que rompe los esquemas de cualquier equipo cada vez que se enciende. Días atrás había dicho que Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo.

Te recomendamos: "Lorenzo: "Ducati tiene mayor voluntad de ganar que Yamaha""

“Siempre digo que Messi es un jugador extraordinario, ¡No es humano! Si fuese humano, no habría tenido ese momento mágico en aquel partido. No suelo llevarme bien con la derrota, pero aquella no me dejó una sensación o imagen negativa”, declaró Queiroz.

Y cerró: “Cuando un momento mágico de esos acontece es cuando sabemos que el fútbol está vivo y es por eso que se trata de uno de los deportes más atractivos del mundo. Y más cuando viene de parte de un jugador que, hasta que no pruebe que es humano, no debería ser autorizado a jugar por la FIFA”.