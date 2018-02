Citaciones de la oficina de Mesa de Entradas y salidas del Consejo de Educación

27/02/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Administración del Consejo General Educación (CGE), cita a las personas que se detallan a interiorizarse del estado de sus trámites, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12:

Mirta A. Coronel, Asunto Nº 62397/2017; Marcela Palacio Krabeski, As. Nº 2548/2018; Lucrecia del C. Nieva, As. Nº 2549/2018; Silvia A. Iturre, Asunto Nº 1342/2018; Rossana E. Monje, As. Nº 2440/2018; Hugo A. Rojas, As. Nº 2760/2018; Alejandro E. Sosa, As. Nº 53218/2017; Daniel E. Gonzales Aguilar, As. Nº. 48432/2017; Lorena I. Díaz, As. Nº 2575/2018; María M. Navarro Pogonza, As. Nº 19825/2017.