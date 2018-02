Independiente volvió a sorprender a Libertad

Fotos IMPORTANCIA. Alejandro Spalla jugó casi 38 minutos y anotó 18 puntos, para ser uno de los líderes basquetbolísticos de este Independiente.

28/02/2018 -

Ya lo había amargado días atrás en Sunchales y anoche, lo hizo en casa. Independiente BBC derrotó en el estadio Ciudad a Libertad, uno de los protagonistas de esta Liga Argentina. Los dirigidos por Javier Montenegro se impusieron por 82 a 73, tras un muy buen último cuarto en el que sacaron la diferencia.

El partido fue muy parejo pero Inde fue superior en los últimos 10’, para llevarse el triunfo. Spalla (18), Readus (17) y Mansilla (16), fueron las figuras.

El primer tiempo fue muy parejo, con rachas positivas para los dos y momentos de poco básquet. Spalla y Mansilla eran los abanderados de Independiente en el arranque del encuentro, pero la visita dañaba cuando se lo proponía. El primer cuarto favoreció a Libertad por 24 a 22.

En el segundo cuarto, ninguno de los dos pudo hacer su juego, especialmente en ofensiva. A los dos les costó demasiado llegar al gol y las pérdidas fueron el común denominador. Los sunchalenses se fueron al descanso largo arriba por dos (37-39).

El conjunto santiagueño siguió teniendo en Spalla a uno de sus líderes en cancha. El cordobés estuvo bien complementado por Readus, e Inde lograba pasar al frente en el marcador (56 a 53). Libertad no tenía claridad en ofensiva y el local comenzaría los últimos diez minutos con una ventaja de dos puntos (58-86).

Independiente se fortaleció en defensa en la segunda mitad del último cuarto. Libertad no supo cómo entrarle y tomó tiros apresurados. Mansilla y Spalla clavaron dos bombas y Readus volvió al juego con todo, para sacar una luz de ocho puntos, a falta de dos minutos y medio (73- 65). Libertad presionó, pero no pudo achicar una desventaja que, a falta de 1’43’ se hizo de once puntos (79- 68). Y así, el final marcó el triunfo local.