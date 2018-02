A Lautaro no le gustó el partido que hizo

Fotos SORPRESA. Hizo tres goles pero Martínez no quedó conforme.

Los hinchas de Racing están tremendamente felices con la actualidad de Lautaro Martínez. El punta metió un triplete ante Cruzeiro en el Cilindro y la sintonía con la gente de la Academia está en plenitud. Sin embargo, en una situación insólita, el delantero no estaba contento.

"La verdad es que en lo personal no me gustó el partido que hice. Más allá de los tres goles, perdí dos pelotas fáciles. Me voy bien porque el equipo ganó", dijo tras el final del partido.

"En el primer gol de Cruzeiro perdí mal la pelota. Me han robado la pelota. Me voy muy enojado", agregó.

Sí tuvo una valoración positiva de lo colectivo. "El equipo me gustó, ganó, presionó... Cruzeiro es un rival muy duro y bueno, ahora debemos estar atentos cuando tengamos que enfrentarlos en su cancha. Debemos enfocarnos en lo que viene con el equipo", agregó.

Le comentaron de la presencia de Jorge Sampaoli, técnico de la Selección, en la cancha. "En cada nota que hago, cuento que trabajo para mí, para darle lo mejor a este club que es tan grande", dijo.

Goles

Los tres goles de Lautaro Martínez ante Cruzeiro fueron los primeros que mete a nivel internacional con Racing. Tenía cuatro partidos sin tantos en la última Sudamericana.

Lautaro Martínez está instalado desde hace bastante como la figura casi excluyente de la Academia. Con 20 años, un pase al Inter de Milan casi cerrado, y la chance de integrar la lista de 23 para el Mundial de Rusia, su presente es enorme. Tenía una deuda: meter goles en un torneo internacional, y saldó ante Cruzeiro.