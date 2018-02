Inició una larga semana de trabajo

Fotos CAUTO. Matías Moisés reconoce que en este largo tiempo de espera, Mitre deberá aprovecharlo para mejorar.

28/02/2018 -

Luego de sufrir dos derrotas en forma consecutiva, Mitre complicó su situación con el promedio por el descenso y para salir de esa situación debe comenzar a sumar puntos con urgencia. En ese sentido, el plantel profesional del "Aurinegro", inició ayer una larga semana de entrenamientos teniendo en cuenta que este fin de semana tendrá fecha libre y volverá recién a la actividad el domingo 11 cuando visite al Deportivo Morón.

El primer día de trabajo se llevó a cabo ayer en el predio del Club Old Lions, donde las tareas estuvieron destinadas a la recuperación física de los futbolistas. El cuerpo técnico contó con la presencia de la totalidad de los futbolistas.

En estos aproximados catorce días de inactividad, el entrenador Arnaldo Sialle y sus colaboradores tendrán que trabajar duro, para tratar de corregir todos los errores para encarar la parte final del Torneo de la Primera B Nacional.

Matías Moisés

El capitán del equipo, Matías Moisés, en diálogo con Noticiero 7 reconoció que el último encuentro, "no fueron el Mitre de fechas pasadas".

"Tratamos de hacer lo mejor siempre, pero no fuimos el Mitre de los partidos pasados, nos faltó orden, tranquilidad, nos encontramos con el gol de ellos y nos volvimos locos. Lo buscamos al resultado al voleo, pero eso nos jugó en contra. No queda otra que pensar en lo que se viene, nos sirve para mejorar y corregir y no para lamentarse tanto. Sabemos que tendremos una final frente a Deportivo Morón dentro de dos semanas, así que tenemos que aprovechar estos días para prepararnos de la mejor manera", expresó el defensor central, dolido por el resultado del juego.

El ex Boca Unidos, aseguró que la caída ante All Boys fue en gran medida por el planteo de la visita.

"Sufrimos una derrota dura y cuando tratamos de acomodarnos después del empate, sufrimos el segundo gol. No le agarramos la mano en lo que fue el juego y no estuvimos finos como en los encuentros anteriores. No sé si el resultado fue justo, pero hicimos todo para ganarlo", explicó.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil y lo plantearon bien. No nos dejaban recibir la pelota y presionaban de tres cuartos de cancha hacia adelante y con eso nos costó", completó el marcador. l