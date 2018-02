Espanyol de Barcelona le dio un golpe al Real Madrid

Fotos ALEGRÍA. Gerard Moreno fue el héroe de la jornada al marcar al final.

28/02/2018 -

Espanyol de Barcelona, con el argentino Pablo Piatti, se aprovechó del mal presente de Real Madrid en la Liga de España y lo venció por 1 a 0, por la 26ta. fecha, para cortar una racha de 22 partidos oficiales y más de 10 años sin victorias ante el equipo de la capital.

Gerard Moreno (48m.ST) marcó el único gol del cotejo jugado en el estadio RCDE Stadium de Barcelona, conocido como Cornellá-El Prat, fundado en 2009 y donde nunca había vencido al Real Madrid.

El técnico Zinedine Zidane dio descanso hoy a Cristiano Ronaldo, en tanto que Marcelo, Toni Kross y Luka Modric no jugaron por lesiones musculares.

El anterior triunfo de Espanyol ante Real Madrid había sido el 20 de octubre de 2007, por 2 a 1, en el viejo estadio del equipo catalán.

En el otro encuentro de la jornada, Girona derrotó a Celta, por 1 a 0, con gol de Portu (14m.PT).

Hoy proseguirá la fecha con Atlhetic de Bilbao vs. Valencia; Getafe vs. Deportivo La Coruña; Málaga vs. Sevilla; Atlético de Madrid vs. Leganés y Eibar vs. Villarreal.

El líder Barcelona jugará mañana ante Las Palmas en Islas Canarias.