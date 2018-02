La dupla central, en duda para mañana

Fotos MOMENTO. Boca es el cómodo puntero de la Superliga argentina y mañana hará su debut en la Copa Libertadores de América.

28/02/2018 -

Paolo Goltz y Lisandro Magallán conforman la dupla central de Guillermo Barros Schelotto. Los dos se ganaron el puesto sobre la base de buenas actuaciones y participaron de la práctica de este martes por la mañana de cara al debut en la Copa Libertadores, el jueves frente a Alianza Lima.

Sin embargo, la presencia de ambos aún no está confirmada. ¿Qué pasó? Goltz arrastra un dolor en la rodilla producto de un golpe y esa molestia persistió durante el entrenamiento por lo que no se sabe si podrá estar a disposición de Guillermo para el partido en Perú. De no llegar, Santiago Vergini será su reemplazante.

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, ensayó ayer con un equipo con dos cambios de cara al partido frente a Alianza Lima, en el debut por la Copa Libertadores.

Sin Carlos Tévez porque fue preservado ya que terminó el partido ante San Martín de San Juan con un fuerte dolor en el hombro izquierdo, su lugar lo ocupó Walter Bou, aunque el DT espera que se recupere el "Apache" de cara al duelo que se disputará el jueves a las 21.30, en Perú.

Además, Julio Buffarini ocupó la posición que deja vacante el suspendido Nahitan Nández, quien se perderá los primeros tres encuentros por arrastrar un castigo de cuando defendía los colores de Peñarol de Montevideo.

El partido corresponde al Grupo H de la Libertadores y será arbitrado por el uruguayo Daniel Fedorczuk.

"Pipa" confirmado

El delantero Darío Benedetto, quien se recupera de una lesión de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, se quedó afuera de la lista de la Copa Libertadores.

Si bien era difícil que llegara a disputar algún encuentro de la fase de grupos, el atacante tenía la ilusión de estar, pero el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto entendió que era mejor contar con un defensor más en la nómina y por eso incluyó al juvenil Leonardo Balerdi, aún sin minutos en Primera división.