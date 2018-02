Jonatan Maidana: "Tenemos que empezar de cero"

Fotos DE ARRANQUE. "Joni" será titular hoy en River Plate ante los brasileños.

28/02/2018 -

En medio de las críticas por la falta de actitud que River demostró en los últimos encuentros más allá del pobre nivel futbolístico, el defensor Jonatan Maidana deseó que el duelo ante Flamengo en Río de Janeiro por el debut de la Copa Libertadores sea "el punto de partida" para la recuperación.

"Esperemos que este sea el punto de partida, arrancamos a jugar un torneo muy importante. Es el mayor objetivo. Tenemos que empezar de cero empezar a funcionar como equipo y qué mejor que arrancar con un triunfo en la Copa. Es una linda posibilidad para demostrarlo en la cancha", afirmó.

En conferencia de prensa en Río de Janeiro, el defensor que recuperó la titularidad en el equipo de Marcelo Gallardo sabe que le "está costando" al conjunto millonario desde la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Lanús.

"Le falta una marcha más al equipo. Estamos en un mal momento pero nunca no nos pasaron por arriba. Duele, hay que mejorar. No hay tiempo, no hay margen de error. Ya dejamos pasar varios partidos. Saldremos a ganar. Sabemos que tenemos que tener nuestros recaudos. Veremos cómo se da el partido, pero River tiene que ser protagonista siempre", explicó.

Nivel individual

Maidana sostuvo que la clave para mejorar pasará por "levantar el nivel individual", lo que elevará el nivel de conjunto a futuro.

"A veces le sacás el lado positivo a lo malo, nos defenderemos entre nosotros dentro del campo de juego. Hay que sacar todo lo que tenemos adentro y volcarlo en la cancha. El intento y el esfuerzo lo hacemos. El equipo que disponga Marcelo intentará hacer lo mejor para empezar a revertir esta situación. Estamos todos a disposición y con ganas de jugar", concluyó.