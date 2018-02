El Gobierno hará una propuesta salarial antes del fin de semana

Fotos ENTREVISTA. El gobernador Zamora atendió a EL LIBERAL, en compañía del jefe de Gabinete, Elías Suárez, y del subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa.

28/02/2018 -

Los gremios estatales y docentes, y el gobierno iniciaron las conversaciones por la pauta salarial 2018 y el gobernador Gerardo Zamora remarcó la buena predisposición en la Mesa de Diálogo, de Trabajo y de los docentes para arribar a un acuerdo.

Al respecto, el mandatario provincial adelantó a EL LIBERAL que antes del fin de semana el gobierno hará una propuesta concreta, justo antes del inicio de clases el lunes 5 de marzo. Aclaró que no se tiró sobre la mesa porcentaje alguno de incremento, ni por parte del gobierno ni de los gremios, sino que será algo que tendrá que definirse en los próximos días.

"Hubo dos reuniones en las que participaron el jefe de Gabinete (Elías Suárez) y la ministra de Educación (Mariela Nassif) porque no sólo tenemos la mesa salarial docente sino la de los administrativos", señaló y rescató que desde hace 12 años que vienen trabajando estos instrumentos de diálogo.

"Continuarán las reuniones todos estos días y esperemos que antes del lunes podamos tener una definición", expresó.

Un dato importante que remarcó es que no hay ningún parámetro para analizar el porcentaje de aumento, ya que no hay paritaria nacional docente este año. "Ahora no hay ningún parámetro, incluso se están discutiendo otras cosas: lo que nosotros hemos venido haciendo todos estos años por ejemplo el año que ha culminado, es la desaparición de las cifras en negro que era una larga lucha cuando uno escucha por ahí en otras provincias que se habla de pagar en partes y con sumas fijas", indicó.

"Lo que no se está discutiendo todavía es el porcentual; esto lo discute cada provincia porque se eliminó la paritaria nacional. Tendrá que haber un anuncio porque queremos cumplir como todos los años antes del inicio de clases, tener una propuesta concreta y rogamos que sea consensuada", anheló.

Agregó que este abordaje "no es algo fácil porque aparte el Pacto Fiscal que hemos firmado también nos limita en cuestiones como ésta", cerró Zamora.