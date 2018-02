Luis Scola: "Me voy con mejores sensaciones"

Fotos REFERENTE. Luis Scola es siempre determinante en este seleccionado argentino, pensando en la clasificación al Mundial de China.

28/02/2018 -

Tras la victoria de Argentina sobre Paraguay, triunfo que aseguró al seleccionado nacional el pase a la siguiente ronda, el equipo de Sergio Hernández respiró más aliviado.

En este sentido, el sitio web Básquet Plus dialogó con Luis Scola para analizar el cotejo.

El capitán argentino se mostró mucho más aliviado y conforme con la tarea desempeñada por el equipo esta noche, también tuvo unas breves palabras hacia Andrés Nocioni y adelantó lo dura que será la próxima ventana de junio.

- ¿Cuál fue la clave del partido?

- Jugamos bien, nos costó un poco entrar en partido, pero en el segundo tiempo jugamos muy bien.

- ¿Costó mucho trabajo destrabarlo?

- En el primer tiempo no jugamos bien, ellos empezaron con mucha concentración por eso nos costó más a nosotros. Hicieron más fuerza que nosotros. Pero en el segundo tiempo jugamos mucho mejor, con más actitud y por eso nos llevamos el partido.

- Estabas un poco preocupado con el nivel de juego, ¿hoy te vas con mejores sensaciones que el otro día?

- Sí, hoy me voy un poco mejor. El segundo tiempo me gustó. Ya sabemos que Paraguay es un equipo al que a priori le teníamos que ganar y bien, había que hacerlo y lo hicimos. Por eso me voy con mejores sensaciones. Pero evidentemente queda trabajo para hacer y lo haremos.

- Unas palabras por lo que fue el reconocimiento del "Chapu".

- Se las dije a él. Todo el mundo sabe lo que significa "Chapu" para nosotros, para el básquet, para la selección y para los jugadores que estuvimos con él durante estos años. Se merece esto y muchísimo más.

- Ahora a descansar porque la ventana que viene va a ser más dura con dos partidos mucho más importantes.

- Sí, ahora se pone más difícil y vamos a ver cómo nos preparamos. La ventana que viene vamos a recuperar un par de jugadores que nos van a venir muy bien.