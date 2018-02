La adopción es la oportunidad que tiene un niño para crecer dentro de una familia

Fotos INTERÉS. Un importante número de personas participó del taller para aspirantes a adoptar.

28/02/2018 -

Adoptar es un acto de amor indiscutido, que representa una doble esperanza para sus protagonistas: para los padres que desean tener un hijo por no haber podido cumplir con ese anhelo y para los niños, que sueñan con tener una familia donde crecer, lo que representa el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental.

En relación a ese objetivo, esta semana se realizó una reunión con los interesados en la situación de tres varones y dos niñas en situación de adoptabilidad, en la que participaron la Dra. Natalia Taboada, jueza de Familia de La Banda; autoridades del Registro Único de Adopción; de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y los médicos que controlan la salud de todos ellos.

En el encuentro, los asistentes dialogaron con las personas que respondieron a la convocatoria pública y que se postularon con la intención de "prohijar". Esto significa asumir la responsabilidad filial materna o paterna, incorporando al grupo familiar a uno de estos niños que actualmente se encuentran en institutos estatales.

"Al analizar la situación de estos cinco niños, de los cuales cuatro tienen diferentes problemas de salud, se estableció la necesidad de la realización de una convocatoria, para dar a conocer a la sociedad santiagueña la situación y la necesidad que se plantea alrededor de este caso", explicó la profesional.

"Es necesario comprender, remarcó la magistrada, que las convocatorias no es una oferta de niños, porque no son objetos. Por el contrario, a través de éstas buscamos que las personas comprendan que un proceso de adopción no es para que los padres dispongan elegir al niño que se incorporará a su familia, de acuerdo a sus deseos".

En relación a esa situación, la profesional respondió que los procesos adoptivos en sí mismos no son prolongados, sino que son los propios aspirantes quienes lo retrasan.

"Los pretensos adoptantes llegan con la intención de incorporar a su familia bebés recién nacidos y hasta los seis meses de vida, cuando lo que abunda son niños de segunda infancia o adolescentes. Y es la espera del niño deseado, lo que provoca que el proceso de adopción se vuelva extenso", afirmó.

Talleres

De la misma forma es importante establecer que ayer por la mañana dio inicio el ciclo de talleres para aspirantes a adopción que organiza el Registro Único de Adopción (RUA).

En este primer encuentro, se introdujo a los aspirantes en todo lo atinente al proceso de la adopción.

Se explicó a los asistentes los requisitos que deben cumplir, las normativas que regirán el proceso, en qué consistirán lo próximos talleres, de qué forma se desarrollarán las entrevistas; al tiempo que se presentó al equipo de trabajo del RUA, que acompañará a los presentes en este proceso preparatorio.

Para finalizar, se recomendó a los aspirantes conocer la normativa de adopción y de algunos fallos vinculados con el tema, que les permitirán tomar conciencia de la responsabilidad que asumen al iniciar este proceso de brindar amor a quienes más lo necesitan.