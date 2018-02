El hijo de Carmen Barbieri volvió a sonreír para las cámaras

28/02/2018 -

Es sabido que "Fede" Bal no es de los que huyen de los móviles que lo aguardan en la vía pública. Y su salida del departamento de Laura Fernández no fue la excepción. El hijo de Carmen Barbieri frenó su auto para contestar las inquietudes de los cronistas sobre su encuentro con la bailarina, al que no quiso ponerle el título de reconciliación. "Estamos charlando, nada más. Los lunes vengo a Buenos Aires y la vengo a ver a ella para charlar. No estamos juntos ni nada, estamos pasando un momento difícil, nada más", dijo. Y agregó: "La vida es difícil, más a la distancia, por un montón de cosas que pasan entre ella y yo. Mucho más difícil es separarnos del todo cuando hay tanto amor. Hoy estamos separados, no somos novios, pero hay un montón de cosas que nos unen, como el amor que nos tenemos. No puedo dar más datos porque quiero guardármelo para mí".